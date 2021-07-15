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Зеленский учредил награду для "легендарных" украинцев

Знак отличия будет вручаться за личные заслуги государственной важности и за весомый вклад в развитие отдельных областей.

15 июля, 01:13
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/photos/all?date-from=15-07-2020&date-to=15-07-2021&page=4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис президента Украины</a></p>

Фото © Офис президента Украины

Президент Незалежной Владимир Зеленский учредил знак отличия "Национальная легенда Украины", который будет вручаться гражданам страны "за выдающиеся личные заслуги", укрепление государственности, защиту отечества и служение народу. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Награждать также планируется за весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность. Эскиз награды "Национальная легенда Украины" утвердят по результатам всеукраинского конкурса, который должен подготовить и провести кабмин Незалежной.

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Ранее Лайф сообщал, что капитан британского эсминца-нарушителя Винсент Оуэн получил медаль "Защитник Украины". Награждение прошло в рамках торжественной церемонии закрытия учений Sea Breeze.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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