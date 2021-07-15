Зеленский учредил награду для "легендарных" украинцев

Президент Незалежной Владимир Зеленский учредил знак отличия "Национальная легенда Украины", который будет вручаться гражданам страны "за выдающиеся личные заслуги", укрепление государственности, защиту отечества и служение народу. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Награждать также планируется за весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность. Эскиз награды "Национальная легенда Украины" утвердят по результатам всеукраинского конкурса, который должен подготовить и провести кабмин Незалежной.