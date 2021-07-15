Учёные раскрыли правила диеты, снижающей риск заболевания диабетом и онкологией

Онкологию, заболевания сердечно-сосудистой системы и диабет можно предотвратить, если есть определённые продукты в строго ограниченные часы. Это вывод из исследования учёных Харбинского университета, опубликованного в журнале Американской кардиологической ассоциации.

Согласно научной работе, употребление фруктов в середине дня способно снизить число заболеваний сердца, в то время как "западная" диета с зерновыми и крахмальными продуктами чаще приводит к подобным нарушениям здоровья. Учёные также выяснили, что ужин с овощами препятствует развитию всех трёх категорий недугов.

Специалисты советуют перекусывать фруктами после первого приёма пищи, а молочными продуктами — после второго. Но категорически не рекомендуется после основных трапез есть картофель или другую содержащую крахмал пищу. Таким образом, здоровое питание состоит не только из самого меню, но и из грамотного распределения правильных продуктов в течение дня.