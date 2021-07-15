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Учёные раскрыли правила диеты, снижающей риск заболевания диабетом и онкологией

Китайские исследователи заявили, что главное даже не продукты в рационе, а грамотное распределение трапез в ограниченные отрезки времени.

15 июля, 02:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Онкологию, заболевания сердечно-сосудистой системы и диабет можно предотвратить, если есть определённые продукты в строго ограниченные часы. Это вывод из исследования учёных Харбинского университета, опубликованного в журнале Американской кардиологической ассоциации.

Согласно научной работе, употребление фруктов в середине дня способно снизить число заболеваний сердца, в то время как "западная" диета с зерновыми и крахмальными продуктами чаще приводит к подобным нарушениям здоровья. Учёные также выяснили, что ужин с овощами препятствует развитию всех трёх категорий недугов.

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Специалисты советуют перекусывать фруктами после первого приёма пищи, а молочными продуктами — после второго. Но категорически не рекомендуется после основных трапез есть картофель или другую содержащую крахмал пищу. Таким образом, здоровое питание состоит не только из самого меню, но и из грамотного распределения правильных продуктов в течение дня.

Ранее Лайф писал, что врач рассказала, как справиться с плохим настроением на диете. Помочь в борьбе с неприятными эмоциями на пути к фигуре мечты могут продукты, которые содержат определённую аминокислоту.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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