В МИД РФ назвали "пропагандистским залпом" расследование о россиянах в ЦАР
В министерстве отметили, что в ход пошли сенсационные "факты" о различных "мыслимых и немыслимых" деяниях жителей РФ. При этом никаких доказательств не приводится.
Фото © ТАСС / Владимир Малянов
В МИД РФ считают, что западной прессе не нравится тот факт, что во многом благодаря российским инструкторам в ЦАР происходит нормализация обстановки. Таким мнением министерство поделилось, комментируя материал CNN о якобы совершённых российскими специалистами преступлениях против мирного населения.
"Обращает на себя внимание и возросшая активность западных медиа и госструктур по очернению российской помощи африканским странам, в первую очередь ЦАР. Цель этих усилий, среди прочего, — обосновать попытки вмешательства США и их союзников во внутренние дела для смены неугодных им "режимов", — указали в министерстве.
Материал CNN, по мнению МИД России, является "очередным пропагандистским залпом". Там отметили, что в ход вновь пошли "сенсационные "факты" о российских "наёмниках из ЧВК Вагнера", которые якобы совершали грабежи и убийства детей, а также о других "мыслимых и немыслимых" деяниях жителей РФ. При этом, подчеркнули в министерстве, издание не привело никаких доказательств.
В МИД уверены, что этот демарш — очередная попытка определённых кругов в Вашингтоне расширить системный вызов нашей стране, формируя всё новые и новые региональные фронты противостояния России, теперь уже на африканском континенте.
Напомним, в декабре прошлого года в Центральноафриканскую Республику было направлено несколько сотен военных инструкторов из России. Связано это было с выборами главы ЦАР. Оппозиция во главе с бывшим президентом Франсуа Бозизе мобилизовала своих сторонников и незаконные вооружённые формирования (НВФ) для организации так называемого похода на столицу ЦАР — город Банги.
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