В МИД РФ назвали "пропагандистским залпом" расследование о россиянах в ЦАР

В министерстве отметили, что в ход пошли сенсационные "факты" о различных "мыслимых и немыслимых" деяниях жителей РФ. При этом никаких доказательств не приводится.

В МИД РФ считают, что западной прессе не нравится тот факт, что во многом благодаря российским инструкторам в ЦАР происходит нормализация обстановки. Таким мнением министерство поделилось, комментируя материал CNN о якобы совершённых российскими специалистами преступлениях против мирного населения.

"Обращает на себя внимание и возросшая активность западных медиа и госструктур по очернению российской помощи африканским странам, в первую очередь ЦАР. Цель этих усилий, среди прочего, — обосновать попытки вмешательства США и их союзников во внутренние дела для смены неугодных им "режимов", — указали в министерстве.

Материал CNN, по мнению МИД России, является "очередным пропагандистским залпом". Там отметили, что в ход вновь пошли "сенсационные "факты" о российских "наёмниках из ЧВК Вагнера", которые якобы совершали грабежи и убийства детей, а также о других "мыслимых и немыслимых" деяниях жителей РФ. При этом, подчеркнули в министерстве, издание не привело никаких доказательств.

В МИД уверены, что этот демарш — очередная попытка определённых кругов в Вашингтоне расширить системный вызов нашей стране, формируя всё новые и новые региональные фронты противостояния России, теперь уже на африканском континенте.