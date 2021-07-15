В ВОЗ рассказали о последствиях сорванной вакцинации у подростков

Сорванная из-за коронавируса в прошлом году детская вакцинация может привести к вспышке различных заболеваний у несовершеннолетних. Об этом говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"В то время как страны стремятся заполучить вакцины от CoViD-19, мы отстаём в других видах вакцинации, оставляя детей под угрозой таких разрушительных, но предотвратимых заболеваний, как корь, полиомиелит или менингит. Многочисленные вспышки заболеваний будут катастрофическими для сообществ и систем здравоохранения, которые уже борются с CoViD-19, поэтому как никогда необходимо инвестировать в детскую вакцинацию и обеспечить охват каждого ребёнка", — прокомментировал ситуацию генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

В организации уточнили, что из-за этого в Пакистане уже началась эпидемия кори. При этом сейчас страдает вакцинация от дифтерии, столбняка и коклюша в Индии, Пакистане, Индонезии, на Филиппинах, в Мексике, Анголе, Танзании, Мозамбике, Аргентине, Венесуэле и Мали.

Отмечается, что в 2020 году из-за пандемии 23 миллиона детей не получили основные вакцины в рамках плановой иммунизации. При этом около 17 миллионов не получили ни одной прививки в течение года. Больше всего от сорванной вакцинации пострадали регионы Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья. В основном плохая ситуация сложилась в странах, где дети проживают в неформальной среде или трущобах.