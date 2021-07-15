Польша закупит у США четыре батальона современных танков
Речь идёт о последней версии танка M1A2 Abrams SEPv3, которая только сейчас начинает поступать на вооружение американской армии.
Танк Abrams. Фото © Twitter / Военное обозрение
Польша закупит у США 250 сверхсовременных танков Abrams за более чем 6 миллиардов долларов. Это позволит сформировать в стране четыре дополнительных батальона. Первая партия танков поступит на вооружение польской армии уже в следующем году.
"Наша армия скоро, если всё хорошо пойдёт, то в следующем году получит новейшую версию танков Abrams", — рассказал вице-премьер Польши, глава правящей партии страны "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
По его признанию, речь идёт о последней версии танка M1A2 Abrams SEPv3, которая только сейчас начинает поступать на вооружение американской армии. Качиньский отметил, что страна придерживается принципа: "Кто хочет мира, тот готовится к войне". Он подчеркнул, что с таким вооружением оборона Польши в случае несчастья будет крепче.
Танки будут дислоцироваться на востоке страны: в 1-й танковой бригаде под Варшавой и в 19-й механизированной бригаде в Люблине, которая находится на этапе формирования. Общая сумма контракта на закупку танков составляет 23,3 миллиона злотых (более $6 млрд). В эту сумму входят логистический и учебный пакеты, а также средства, которые пойдут на создание соответствующей инфраструктуры.
Обратим внимание, что ещё в июле прошлого года Лайф рассказывал, что американский журнал The National Interest порекомендовал США задуматься о продаже танков в Польшу. Это, как уверены в издании, позволит сдержать Россию.
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