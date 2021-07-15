Польша закупит у США четыре батальона современных танков

Польша закупит у США 250 сверхсовременных танков Abrams за более чем 6 миллиардов долларов. Это позволит сформировать в стране четыре дополнительных батальона. Первая партия танков поступит на вооружение польской армии уже в следующем году.

"Наша армия скоро, если всё хорошо пойдёт, то в следующем году получит новейшую версию танков Abrams", — рассказал вице-премьер Польши, глава правящей партии страны "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

По его признанию, речь идёт о последней версии танка M1A2 Abrams SEPv3, которая только сейчас начинает поступать на вооружение американской армии. Качиньский отметил, что страна придерживается принципа: "Кто хочет мира, тот готовится к войне". Он подчеркнул, что с таким вооружением оборона Польши в случае несчастья будет крепче.

Танки будут дислоцироваться на востоке страны: в 1-й танковой бригаде под Варшавой и в 19-й механизированной бригаде в Люблине, которая находится на этапе формирования. Общая сумма контракта на закупку танков составляет 23,3 миллиона злотых (более $6 млрд). В эту сумму входят логистический и учебный пакеты, а также средства, которые пойдут на создание соответствующей инфраструктуры.