Президент Бразилии Болсонару пробудет три дня под контролем врачей

Президент Бразилии Жаир Болсонар пробудет под наблюдением врачей ещё, как минимум, три дня, хотя его здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщил прессе старший сын главы государства, сенатор Флавиу Болсонару.

"Я разговаривал с врачом, он меня успокоил, попросил семью не беспокоиться, поскольку речь не идёт о чём-то слишком серьёзном... Он пробудет в клинике под наблюдением три дня, чтобы оценить, потребуется ли операция. Но даже если потребуется, это будет несложная процедура", — сообщил Флавиу Болсонару.

Он также отметил, что общался с отцом, когда тот ещё не совсем отошёл от анестезии, однако президент чувствовал себя нормально. Болсонару- младший предполагает, что здоровье главы государства ухудшилось из-за интенсивного графика, недостаточного сна и "пищевых привычек".

Тем временем, один из близких Болсонару парламентариев проправительственной коалиции считает, что близких в клинике просто успокоили, пишет O Antagonista. Сенатор предполагает, что состояние здоровья главы бразильского государства в опасности.

"Если бы оно не было тяжёлым, и даже очень тяжёлым, то не потребовалось бы второпях перевозить его в Сан-Паулу. Врачи стараются успокоить окружение президента, но очевидно, что такая, прямо скажем, экстренная ситуация вызывает обеспокоенность", — сказал сенатор.