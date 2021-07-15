Экс-представитель НАТО объяснил, почему Украина оказалась в опасном положении

Сегодня Украина находится в тяжёлой и опасной ситуации, которая сложилась из-за отсутствия поддержки со стороны западных стран. Об этом заявил бывший представитель НАТО в России, отставной капитан 1-го ранга американских ВМС Гарри Табах.

Он считает, что плачевное состояние в Незалежной наблюдается во всех сферах, включая не только военную, но и политическую и экономическую. Кроме того, Табах отмечает, что в стране наблюдаются "большие подрывные действия", которые не менее накаляют обстановку.



"Её союзники сегодня не показывают большого желания поддержать Украину в её борьбе за свободу, независимость и демократию", — сказал экс-представитель альянса на пресс-конференции в Киеве.

При этом западным лидерам стран выгодно, что Незалежная "пропала со всех радаров", добавил Табах.

