Экс-представитель НАТО объяснил, почему Украина оказалась в опасном положении
По словам Гарри Табаха, некоторым лидерам европейских государств выгоден сценарий, при котором Незалежная "пропадает с радаров".
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Сегодня Украина находится в тяжёлой и опасной ситуации, которая сложилась из-за отсутствия поддержки со стороны западных стран. Об этом заявил бывший представитель НАТО в России, отставной капитан 1-го ранга американских ВМС Гарри Табах.
Он считает, что плачевное состояние в Незалежной наблюдается во всех сферах, включая не только военную, но и политическую и экономическую. Кроме того, Табах отмечает, что в стране наблюдаются "большие подрывные действия", которые не менее накаляют обстановку.
"Её союзники сегодня не показывают большого желания поддержать Украину в её борьбе за свободу, независимость и демократию", — сказал экс-представитель альянса на пресс-конференции в Киеве.
При этом западным лидерам стран выгодно, что Незалежная "пропала со всех радаров", добавил Табах.
Ранее сообщалось, что Украине предрекли судьбу Югославии и распад на четыре части. По мнению экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева, западные соседи страны — Польша, Венгрия и Румыния — безвозмездно вкладывают средства в сопредельные территории и раздают их жителям свои паспорта, преследуя собственные цели.
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