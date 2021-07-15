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Экс-представитель НАТО объяснил, почему Украина оказалась в опасном положении

По словам Гарри Табаха, некоторым лидерам европейских государств выгоден сценарий, при котором Незалежная "пропадает с радаров".

15 июля, 06:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сегодня Украина находится в тяжёлой и опасной ситуации, которая сложилась из-за отсутствия поддержки со стороны западных стран. Об этом заявил бывший представитель НАТО в России, отставной капитан 1-го ранга американских ВМС Гарри Табах.

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Он считает, что плачевное состояние в Незалежной наблюдается во всех сферах, включая не только военную, но и политическую и экономическую. Кроме того, Табах отмечает, что в стране наблюдаются "большие подрывные действия", которые не менее накаляют обстановку.

"Её союзники сегодня не показывают большого желания поддержать Украину в её борьбе за свободу, независимость и демократию", — сказал экс-представитель альянса на пресс-конференции в Киеве.

При этом западным лидерам стран выгодно, что Незалежная "пропала со всех радаров", добавил Табах.

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Ранее сообщалось, что Украине предрекли судьбу Югославии и распад на четыре части. По мнению экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева, западные соседи страны — Польша, Венгрия и Румыния — безвозмездно вкладывают средства в сопредельные территории и раздают их жителям свои паспорта, преследуя собственные цели.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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