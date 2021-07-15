Житель Барнаула убил участкового и сжёг его тело в служебной машине

В Барнауле расследуют гибель капитана полиции Владислава Неудахина, чьё тело было найдено поздно ночью в сгоревшем служебном авто в трёх километрах от села Гоньба. По информации Лайфа, именно в это село участковый выехал на своё последнее служебное задание — вручить повестку ранее судимому местному жителю, против которого возбуждено дело о фальсификации чеков на покупку прицепа. Полицейский выехал в село около 19:30, после чего живым его уже никто не видел.

Как сообщают наши источники, по подозрению в расправе над участковым задержан тот самый местный житель Владимир Ш., который ранее отбывал сроки за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас его допрашивают коллеги убитого капитана, а местный уголовный розыск возбудил уголовное дело.

По данным Лайфа, сам подозреваемый свою вину не признаёт. Со слов мужчины, участковый действительно приезжал к нему домой, вручил повестку, а затем скрылся в неизвестном направлении.

"Дерзкое и жестокое преступление благодаря оперативной и слаженной работе следователей СК и оперативных сотрудников МВД было раскрыто. По подозрению в совершении убийства в порядке ст. 91 УПК РФ задержан местный житель. В настоящее время следователи и следователи-криминалисты СК работают на месте происшествия, выясняется мотив и способ совершения преступления", — сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.