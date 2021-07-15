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CNN: Пентагон опасался госпереворота после поражения Трампа на выборах

Утверждается, что генерал Марк Милли и высокопоставленные чиновники неофициально обсуждали, как можно остановить главу государства.

15 июля, 07:22
<p>Дональд Трамп. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CD1wXSAhCMZ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">realdonaldtrump</a></p>

Дональд Трамп. Фото © Instagram / realdonaldtrump

Американские генералы опасались, что бывший глава США Дональд Трамп и его союзники попытаются совершить государственный переворот после проигранных президентских выборов в ноябре 2020 года. Об этом сообщает телеканал CNN, в распоряжении которого оказались отрывки из книги журналистов The Washington Post Кэрол Леонниг и Филипа Ракера "Я один могу это исправить", посвящённой последнему году Трампа у власти.

В работе говорится о том, что председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и высокопоставленные чиновники планировали хоть как-то остановить Трампа, подавая в отставку вместо того, чтобы выполнять его приказы, так как считали их незаконными и безрассудными.

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При этом Милли, по словам авторов книги, рассматривал экс-главу США как "классического авторитарного лидера, которому нечего терять". Кроме того, американский генерал проводил параллели между диктаторской риторикой Адольфа Гитлера и заявлениями Трампа о фальсификации выборов.

Ранее Дональд Трамп назвал президентские выборы в США, которые прошли в 2020 году, преступлением века. Политик уверен, что их итоги были сфальсифицированы.

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Напомним, президентские выборы в США завершились 3 ноября прошлого года, победу одержал нынешний глава Белого дома Джо Байден. Комментируя итоги голосования, он заявил, что добивался поста президента ради "исцеления души Америки". В свою очередь, Трамп тогда ответил, что выборы выиграл он.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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