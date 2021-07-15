CNN: Пентагон опасался госпереворота после поражения Трампа на выборах

Американские генералы опасались, что бывший глава США Дональд Трамп и его союзники попытаются совершить государственный переворот после проигранных президентских выборов в ноябре 2020 года. Об этом сообщает телеканал CNN, в распоряжении которого оказались отрывки из книги журналистов The Washington Post Кэрол Леонниг и Филипа Ракера "Я один могу это исправить", посвящённой последнему году Трампа у власти.

В работе говорится о том, что председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и высокопоставленные чиновники планировали хоть как-то остановить Трампа, подавая в отставку вместо того, чтобы выполнять его приказы, так как считали их незаконными и безрассудными.

При этом Милли, по словам авторов книги, рассматривал экс-главу США как "классического авторитарного лидера, которому нечего терять". Кроме того, американский генерал проводил параллели между диктаторской риторикой Адольфа Гитлера и заявлениями Трампа о фальсификации выборов.

Ранее Дональд Трамп назвал президентские выборы в США, которые прошли в 2020 году, преступлением века. Политик уверен, что их итоги были сфальсифицированы.