Верховная рада приняла отставку главы МВД Украины Арсена Авакова
Он занимал этот пост с февраля 2014 года и являлся последним министром предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти.
Фото © Facebook / Арсен Аваков
Верховная рада поддержала заявление об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Соответствующее решение депутаты приняли большинством голосов на пленарном заседании в четверг. "За" проголосовал 291 парламентарий.
Аваков написал заявление об отставке во вторник, 14 июля. Это случилось после того, как он разместил в своем Twitter фото с новым главой посольства США в Украине Джорджем Кентом, в связи с чем многие эксперты сочли, что карьерой Авакова управляют в Вашингтоне, а некоторые считают, что в произошедшем кроится угроза для самого Зеленского.
Арсен Аваков был назначен на должность министра внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили главой МВД в августе 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру главы Комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на должность нового министра МВД. Голосование за назначение Монастырского состоится в Раде уже в эту пятницу, 16 июля.
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