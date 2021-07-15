Верховная рада приняла отставку главы МВД Украины Арсена Авакова

Верховная рада поддержала заявление об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Соответствующее решение депутаты приняли большинством голосов на пленарном заседании в четверг. "За" проголосовал 291 парламентарий.

Аваков написал заявление об отставке во вторник, 14 июля. Это случилось после того, как он разместил в своем Twitter фото с новым главой посольства США в Украине Джорджем Кентом, в связи с чем многие эксперты сочли, что карьерой Авакова управляют в Вашингтоне, а некоторые считают, что в произошедшем кроится угроза для самого Зеленского.