Перед тем как попасть в больницу, Максим успела исповедаться в монастыре. Теперь её духовник, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука рассказал, чего ждать тем, кто переживает об артистке, пишет НТВ . Он отметил, что хороших новостей ждать пока рано, и призвал молиться о звезде.

Напомним, что Максим госпитализировали после концерта в Казани, где она выступала уже больной с высокой температурой. Врач-пульмонолог Сергей Пурясев считает, что это стало большой ошибкой. Исполнительнице стоило вовремя начать лечиться и отменить выступление, которым она просто себя добила.

После того как Максим попала в больницу, её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ. Директор певицы сейчас также отметила, что есть крошечный просвет. "У Марины стабильное состояние с небольшими улучшениями. Ожидать какого-то резкого улучшения мы не можем, так как процесс восстановления очень небыстрый, требует много времени. Восстановление и регенерация тканей — это всё займёт время. Надо набраться терпения", — сказала Маргарита Соколова.