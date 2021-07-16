Директор МакSим заявила об улучшении состояния певицы

Состояние певицы МакSим (Марины Максимовой) улучшилось, при этом пока без значительного прогресса — процесс восстановления идет очень медленно. Об этом рассказала генеральный директор артистки Маргарита Соколова.

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При этом позже в СМИ появились сообщения от подруги Марины Максимовой о том, что состояние певицы вновь ухудшилось — её КТ и анализ крови якобы выявили сильнейший гнойно-воспалительный процесс, что говорит о начале сепсиса. Однако представитель артистки опровергла Лайфу эту информацию.