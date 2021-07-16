Директор МакSим заявила об улучшении состояния певицы
Однако, по её словам, процесс восстановления очень небыстрый и требует много времени.
Фото © ТАСС/ Анна Салынская
Состояние певицы МакSим (Марины Максимовой) улучшилось, при этом пока без значительного прогресса — процесс восстановления идет очень медленно. Об этом рассказала генеральный директор артистки Маргарита Соколова.
"У Марины стабильное состояние с небольшими улучшениями. Ожидать какого-то резкого улучшения мы не можем, так как процесс восстановления очень небыстрый, требует много времени. Восстановление и регенерация тканей — это всё займёт время. Надо набраться терпения", — рассказала она телеканалу "Звезда".
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Напомним, певица Максим с середины июня остаётся в больнице. Артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ.
При этом позже в СМИ появились сообщения от подруги Марины Максимовой о том, что состояние певицы вновь ухудшилось — её КТ и анализ крови якобы выявили сильнейший гнойно-воспалительный процесс, что говорит о начале сепсиса. Однако представитель артистки опровергла Лайфу эту информацию.
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