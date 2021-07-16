Россияне смогут пользоваться подлежащими замене паспортами ещё 90 дней
Согласно постановлению Правительства РФ, новый документ с 1 июля следующего года каждый сможет оформить за пять дней.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Правительство РФ продлило срок действия российских паспортов, подлежащих замене. По новым правилам его можно оформить в течение 90 дней. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
Согласно действующему законодательству после наступления 20 и 45 лет документ становится автоматически недействительным и гражданину России на период оформления нового паспорта выдаётся временное удостоверение личности.
"Однако с таким документом он, к примеру, не может оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг. Новое постановление избавит людей от таких неудобств", — отметили в правительстве.
Кроме того, с 1 июля 2022 года срок оформления паспорта сократится в несколько раз, россияне смогут получить документ через пять рабочих дней. Согласно новому постановлению, срок изготовления документа не будет превышать пять дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания. Сейчас паспорт оформляется в течение десяти дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней — в остальных случаях.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому при получении первого российского паспорта будут вручать Конституцию РФ.
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