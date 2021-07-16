Россияне смогут пользоваться подлежащими замене паспортами ещё 90 дней

"Однако с таким документом он, к примеру, не может оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале госуслуг. Новое постановление избавит людей от таких неудобств", — отметили в правительстве.

Кроме того, с 1 июля 2022 года срок оформления паспорта сократится в несколько раз, россияне смогут получить документ через пять рабочих дней. Согласно новому постановлению, срок изготовления документа не будет превышать пять дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания. Сейчас паспорт оформляется в течение десяти дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней — в остальных случаях.