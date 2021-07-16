Напавший на автобус под Ростовом оказался шизофреником с судимостями

Подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Причём по всем приговорам суд назначал мужчине принудительное лечение в психиатрической клинике. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

В 2001 году 51-летний Семён Н. был осуждён за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Ещё спустя четыре года, в 2005-м, мужчина был задержан за грабёж, а в 2015-м ему вменяли применение насилия в отношении представителя власти. На учёте у психиатра подозреваемый во вчерашнем нападении стоит по сей день. Диагноз — параноидальная шизофрения.