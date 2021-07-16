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Напавший на автобус под Ростовом оказался шизофреником с судимостями

По всем приговорам суд назначал мужчине принудительное лечение. На учёте у психиатра он находится по сей день.

16 июля, 07:13

Скриншот видео © СУ СК РФ по Ростовской области

Подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Причём по всем приговорам суд назначал мужчине принудительное лечение в психиатрической клинике. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

В 2001 году 51-летний Семён Н. был осуждён за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Ещё спустя четыре года, в 2005-м, мужчина был задержан за грабёж, а в 2015-м ему вменяли применение насилия в отношении представителя власти. На учёте у психиатра подозреваемый во вчерашнем нападении стоит по сей день. Диагноз — параноидальная шизофрения.

Напавшего с ножом на пассажиров автобуса задержали на кладбище под Ростовом

Напавшего с ножом на пассажиров автобуса задержали на кладбище под Ростовом

Как сообщал Лайф, нападение произошло накануне во время автобусного рейса Азов – Стефанидинодар. Лайф узнал имена женщин, которые стали жертвами резни.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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