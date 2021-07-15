Мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса под Ростовом

В Ростовской области мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса, который ехал по маршруту Азов — Стефанидинодар. Как сообщает Don Mash, одна из пострадавших скончалась на месте, ещё двух госпитализировали.

Телеграм-канал уточняет, что во время поездки один из пассажиров достал нож, в салоне автобуса началась паника. Преступник успел порезать трёх женщин и быстро скрылся. Сейчас полиция ищет мужчину в тёмно-коричневых бриджах, сланцах и светлом поло.