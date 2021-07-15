В России ежегодно будут производить по 36 самолётов МС-21
На сегодняшний день аппарат совершил уже более 500 тестовых полётов. Кроме того, инновационное крыло, собранное полностью из отечественных материалов, недавно успешно прошло одно из главных испытаний.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
К 2025 году Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) будет ежегодно производить по 36 реактивных пассажирских самолётов МС-21. Об этом сообщил генеральный директор компании Юрий Слюсарь.
"У нас сейчас одна из основных задач, это и технологическая задача — доведение уровня производства к 2025 году до 36 самолётов, а дальше, за два года, мы должны выйти на уровень 72 [машины]", — сказал он во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Слюсаря, на сегодняшний день МС-21 совершил уже более 500 тестовых полётов. Он также добавил, что инновационное крыло самолёта, собранное полностью из отечественных материалов, недавно успешно прошло одно из главных испытаний.
В августе прошлого года "Ростех" показал "купание" лайнера МС-21-300. Тестовые пробежки и руление подтвердили возможность эксплуатации самолёта при наличии воды на взлётно-посадочной полосе.
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