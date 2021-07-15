В России ежегодно будут производить по 36 самолётов МС-21

К 2025 году Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) будет ежегодно производить по 36 реактивных пассажирских самолётов МС-21. Об этом сообщил генеральный директор компании Юрий Слюсарь.

"У нас сейчас одна из основных задач, это и технологическая задача — доведение уровня производства к 2025 году до 36 самолётов, а дальше, за два года, мы должны выйти на уровень 72 [машины]", — сказал он во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Слюсаря, на сегодняшний день МС-21 совершил уже более 500 тестовых полётов. Он также добавил, что инновационное крыло самолёта, собранное полностью из отечественных материалов, недавно успешно прошло одно из главных испытаний.