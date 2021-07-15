Из-за расистских оскорблений футболистов сборной Англии на Евро-2020 арестовали четырёх человек

Полиция Великобритании арестовала четырёх человек по подозрению в расистских оскорблениях футболистов сборной Англии в соцсетях после финала Евро-2020. Об этом сообщается в твиттере Национального совета начальников полиции (NPCC).

"Полиция арестовала четырёх человек и обратилась к руководителям социальных сетей с просьбами предоставить информацию о расистских оскорблениях в отношении футболистов сборной после финала Евро-2020", — говорится в сообщении пресс-службы NPCC.

Финал чемпионата Европы состоялся 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". Победу со счётом 1:1 (по пенальти 3:2) одержали итальянцы. В послематчевой серии свои попытки не реализовали темнокожие футболисты англичан Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.