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Из-за расистских оскорблений футболистов сборной Англии на Евро-2020 арестовали четырёх человек

В решающем матче родоначальники футбола уступили итальянской команде — 1:1 (по пенальти 2:3).

15 июля, 12:51
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EURO2020/status/1414373527852134400/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFA EURO 2020</a></p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Полиция Великобритании арестовала четырёх человек по подозрению в расистских оскорблениях футболистов сборной Англии в соцсетях после финала Евро-2020. Об этом сообщается в твиттере Национального совета начальников полиции (NPCC).

"Полиция арестовала четырёх человек и обратилась к руководителям социальных сетей с просьбами предоставить информацию о расистских оскорблениях в отношении футболистов сборной после финала Евро-2020", — говорится в сообщении пресс-службы NPCC.

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Финал чемпионата Европы состоялся 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". Победу со счётом 1:1 (по пенальти 3:2) одержали итальянцы. В послематчевой серии свои попытки не реализовали темнокожие футболисты англичан Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

После окончания встречи все трое подверглись расистским оскорблениям в соцсетях. Неприемлемые высказывания болельщиков уже осудили в сборной Англии, футбольной ассоциации страны и УЕФА.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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