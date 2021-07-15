Закрытые на изоляцию российские регбистки сдали отрицательные тесты и продолжат готовиться к ОИ
Ранее стало известно, что у одного из членов российской делегации на Играх в Японии обнаружили CoViD-19, в результате чего некоторые ограничения были наложены на спортсменок.
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Женская сборная России по регби-7, которая была закрыта на изоляции у массажиста команды, сдала тесты на ковид и завтра продолжит подготовку к Олимпиаде в Токио.
"Команда сегодня в полном составе сдала тест на коронавирус. Все результаты отрицательные. Завтра команда продолжит подготовку к Олимпиаде по плану", — рассказал РИА "Новости" Алексей Грамотнев.
Ранее Лайф сообщал, что у члена нашей олимпийской делегации в Японии обнаружили коронавирус. Заболевшим оказался массажист женской сборной по регби-7. В результате команду закрыли на изоляцию.
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