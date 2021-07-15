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Закрытые на изоляцию российские регбистки сдали отрицательные тесты и продолжат готовиться к ОИ

Ранее стало известно, что у одного из членов российской делегации на Играх в Японии обнаружили CoViD-19, в результате чего некоторые ограничения были наложены на спортсменок.

15 июля, 12:34
<p>Фото © Getty Images / World Rugby / World Rugby</p>

Фото © Getty Images / World Rugby / World Rugby

Женская сборная России по регби-7, которая была закрыта на изоляции у массажиста команды, сдала тесты на ковид и завтра продолжит подготовку к Олимпиаде в Токио.

"Команда сегодня в полном составе сдала тест на коронавирус. Все результаты отрицательные. Завтра команда продолжит подготовку к Олимпиаде по плану", — рассказал РИА "Новости" Алексей Грамотнев.

"У них всё хорошо": Лайф узнал о состоянии закрытых на изоляции в Японии российских олимпийцев

"У них всё хорошо": Лайф узнал о состоянии закрытых на изоляции в Японии российских олимпийцев

Ранее Лайф сообщал, что у члена нашей олимпийской делегации в Японии обнаружили коронавирус. Заболевшим оказался массажист женской сборной по регби-7. В результате команду закрыли на изоляцию.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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