Закрытые на изоляцию российские регбистки сдали отрицательные тесты и продолжат готовиться к ОИ

Ранее стало известно, что у одного из членов российской делегации на Играх в Японии обнаружили CoViD-19, в результате чего некоторые ограничения были наложены на спортсменок.