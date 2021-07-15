Бывший футболист "Челси", "Реала" и "Баварии" Арьен Роббен завершил карьеру
В составе сборной Нидерландов он в 2014 году завоевал серебро и бронзу на чемпионатах мира.
Фото © Twitter / Arjen Robben
Бывший футболист лондонского "Челси", мадридского "Реала" и мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он написал в своём аккаунте в Instagram.
"Решил прекратить футбольную карьеру. Очень сложный выбор. Хочу поблагодарить всех за поддержку", — заявил 37-летний голландец.
Роббен начал карьеру на родине в "Гронингене". В этом же клубе он провёл и последний свой матч. Больше всего трофеев (20) полузащитник выиграл с "Баварией". В составе мюнхенского клуба он восемь раз побеждал в чемпионате Германии, по пять раз — в Кубке и Суперкубке страны, а также выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
С 2003 по 2017 год Роббен играл за сборную Нидерландов, забив 37 голов в 96 матчах. В составе национальной команды он выиграл серебро на ЧМ-2010 и бронзу на ЧМ-2014.
Комментариев: 0