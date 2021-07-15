Бывший футболист "Челси", "Реала" и "Баварии" Арьен Роббен завершил карьеру

Бывший футболист лондонского "Челси", мадридского "Реала" и мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он написал в своём аккаунте в Instagram.

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Роббен начал карьеру на родине в "Гронингене". В этом же клубе он провёл и последний свой матч. Больше всего трофеев (20) полузащитник выиграл с "Баварией". В составе мюнхенского клуба он восемь раз побеждал в чемпионате Германии, по пять раз — в Кубке и Суперкубке страны, а также выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.