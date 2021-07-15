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Бывший футболист "Челси", "Реала" и "Баварии" Арьен Роббен завершил карьеру

В составе сборной Нидерландов он в 2014 году завоевал серебро и бронзу на чемпионатах мира.

15 июля, 11:19
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ArjenRobben/status/1381285219009957893" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Arjen Robben</a></p>

Фото © Twitter / Arjen Robben

Бывший футболист лондонского "Челси", мадридского "Реала" и мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он написал в своём аккаунте в Instagram.

"Решил прекратить футбольную карьеру. Очень сложный выбор. Хочу поблагодарить всех за поддержку", заявил 37-летний голландец.

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Роббен начал карьеру на родине в "Гронингене". В этом же клубе он провёл и последний свой матч. Больше всего трофеев (20) полузащитник выиграл с "Баварией". В составе мюнхенского клуба он восемь раз побеждал в чемпионате Германии, по пять раз — в Кубке и Суперкубке страны, а также выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

С 2003 по 2017 год Роббен играл за сборную Нидерландов, забив 37 голов в 96 матчах. В составе национальной команды он выиграл серебро на ЧМ-2010 и бронзу на ЧМ-2014.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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