С Дзюбой, но без Зобнина: Названы 33 лучших футболиста прошлого сезона в России
Напомним, по итогам сезона чемпионом страны стал "Зенит", а лучшим игроком — Сердар Азмун.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев / EPA / Kirill Kudryavtsev, © Getty Images / Aitor Alcalde — UEFA / UEFA
Исполком РФС утвердил 33 лучших футболистов по итогам сезона 2020/2021. В список вошли представители сразу восьми команд.
Фото © РФС
В список попали:
- Вратари: Юрий Дюпин ("Рубин"), Илья Лантратов ("Химки"), Игорь Акинфеев (ЦСКА)
- Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Дмитрий Рыбчинский ("Локомотив"), Ведран Чорлука ("Локомотив"), Деян Ловрен ("Зенит"), Самуэль Жиго ("Спартак"), Ярослав Ракицкий ("Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Пабло ("Локомотив"), Дуглас Сантос ("Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Айртон Лукас ("Спартак")
- Полузащитники: Денис Макаров ("Рубин"), Малком ("Зенит"), Вандерсон Масиэл ("Краснодар"), Кристиан Нобоа ("Сочи"), Вильмар Барриос, Вендел (оба — "Зенит"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев ("Зенит"), Хвича Кварацхелия ("Рубин"), Даниил Лесовой ("Динамо" Москва), Чидера Эджуке (ЦСКА)
- Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Джордже Деспотович ("Рубин"), Александр Соболев ("Спартак"), Сердар Азмун ("Зенит"), Джордан Ларссон ("Спартак"), Фёдор Смолов ("Локомотив")
Ранее Лайф сообщал, что чемпионом России стал питерский "Зенит", а лучшим игроком чемпионата страны был признан нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун.
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