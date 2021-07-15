РФС признал выступление сборной России на Евро-2020 неудовлетворительным
Напомним, что по итогам турнира своего поста лишился наставник национальной команды Станислав Черчесов, который руководил ею с 2016 года.
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Исполком РФС признал неудовлетворительными результаты сборной России на завершившемся Евро-2020, где наша команда не смогла преодолеть групповой этап.
"Что касается работы Станислава Саламовича, мы создали все условия для подготовки, видели, как шла работа. Никто в штабе дурака не валял, была программа подготовки. Тренировочный план был выполнен в полном объёме. Оценка результата работы — неудовлетворительно. Исполком поблагодарил Черчесова за пять лет работы, в памяти у нас останется ЧМ-2018, выступление сборной там останется яркой страницей", — отметил президент РФС Александр Дюков.
Напомним, наша сборная провалилась на Евро-2020 и не смогла выйти из группы с командами Дании, Бельгии и Финляндии. В итоге своего поста лишился наставник национальной команды Станислав Черчесов, который руководил ею с 2016 года.
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