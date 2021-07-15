РФС признал выступление сборной России на Евро-2020 неудовлетворительным

Исполком РФС признал неудовлетворительными результаты сборной России на завершившемся Евро-2020, где наша команда не смогла преодолеть групповой этап.

"Что касается работы Станислава Саламовича, мы создали все условия для подготовки, видели, как шла работа. Никто в штабе дурака не валял, была программа подготовки. Тренировочный план был выполнен в полном объёме. Оценка результата работы — неудовлетворительно. Исполком поблагодарил Черчесова за пять лет работы, в памяти у нас останется ЧМ-2018, выступление сборной там останется яркой страницей", — отметил президент РФС Александр Дюков.