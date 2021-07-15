Милонов предложил вызвать любителей в сборную России по футболу
По мнению депутата, лучше всего провести отдельный чемпионат, чтобы набрать новых игроков в команду.
Фото © ТАСС/Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отбирать футболистов в сборную России в том числе из непрофессиональных команд и лиг. Такое обращение он направил министру спорта Олегу Матыцину после провала национальной команды на Евро-2020.
По словам Милонова, с завершением чемпионата Европы в среде российских болельщиков наблюдается "стойкое разочарование игрой", которую показала наша сборная, многие согласны с тем, что алгоритм отбора игроков и система их тренировки не соответствуют равным образом спортивному потенциалу страны.
"В данной связи прошу вас изучить возможность формирования нового состава национальной сборной на основании отбора кандидатов по всей стране из непрофессиональных команд и лиг. Возможно, что целесообразным будет провести общероссийский отбор игроков путём проведения отдельного чемпионата. Набрав новую команду из талантов, мы сумеем подготовить сильную сборную к очередному чемпионату Европы и занять заслуженное первое место", — цитирует его обращение RT.
Напомним, ранее сборная России заняла последнее место в группе на Евро-2020 и не сумела выйти в плей-офф. После провала на чемпионате тренер национальной команды Станислав Черчесов покинул свой пост. Минспорт уже назвал сроки назначения нового наставника российских футболистов для подготовки команды к отборочным матчам ЧМ-2022.
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