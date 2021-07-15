Милонов предложил вызвать любителей в сборную России по футболу

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отбирать футболистов в сборную России в том числе из непрофессиональных команд и лиг. Такое обращение он направил министру спорта Олегу Матыцину после провала национальной команды на Евро-2020.

По словам Милонова, с завершением чемпионата Европы в среде российских болельщиков наблюдается "стойкое разочарование игрой", которую показала наша сборная, многие согласны с тем, что алгоритм отбора игроков и система их тренировки не соответствуют равным образом спортивному потенциалу страны.