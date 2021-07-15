Лайф восстановил хронологию убийства полицейского на Алтае

Капитан полиции Владислав Неудахин, тело которого было обнаружено в сожжённой дотла служебной машине, вечером 14 июля выехал в посёлок Гоньба, а потом его автомобиль стал двигаться в обратном направлении. Как сообщил источник Лайфа, об этом свидетельствуют данные с камер видеонаблюдения.

Однако, кто именно был за рулём полицейской машины, сотрудникам МВД выяснить не удалось. Позже подозреваемого в расправе над участковым увидели бредущим к своему дому. Есть версия, что рецидивист угнал служебный транспорт, а после расправы вернулся домой пешком.

Как позже заявил правоохранителям Владимир Ш., Неудахин действительно в тот вечер вручил ему повестку, но потом якобы уехал в неизвестном направлении. Эта версия правоохранителям показалась неубедительной, мужчину задержали. По нашим данным, подозреваемый был ранее судим. В 90-х годах в Кемеровской области он убил двух человек, а в 2000-х забил до смерти тёщу кочергой.