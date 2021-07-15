Лайф восстановил хронологию убийства полицейского на Алтае
Есть версия, что ранее судимый подозреваемый угнал служебную машину, а после расправы над участковым вернулся домой пешком. Задержанный пока не сознался в причастности к произошедшему.
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Капитан полиции Владислав Неудахин, тело которого было обнаружено в сожжённой дотла служебной машине, вечером 14 июля выехал в посёлок Гоньба, а потом его автомобиль стал двигаться в обратном направлении. Как сообщил источник Лайфа, об этом свидетельствуют данные с камер видеонаблюдения.
Однако, кто именно был за рулём полицейской машины, сотрудникам МВД выяснить не удалось. Позже подозреваемого в расправе над участковым увидели бредущим к своему дому. Есть версия, что рецидивист угнал служебный транспорт, а после расправы вернулся домой пешком.
Как позже заявил правоохранителям Владимир Ш., Неудахин действительно в тот вечер вручил ему повестку, но потом якобы уехал в неизвестном направлении. Эта версия правоохранителям показалась неубедительной, мужчину задержали. По нашим данным, подозреваемый был ранее судим. В 90-х годах в Кемеровской области он убил двух человек, а в 2000-х забил до смерти тёщу кочергой.
Как уже сообщал Лайф, вечером 14 июля полицейский отправился в посёлок Гоньба, чтобы вручить повестку ранее судимому за убийство 57-летнему Владимиру Ш. О пропаже правоохранителя сообщила его супруга, так как тот не вернулся домой с работы. Уже утром в трёх километрах от села Гоньба был найден сгоревший служебный автомобиль, а внутри салона находилось тело полицейского с признаками насильственной смерти. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование инцидента продолжается.
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