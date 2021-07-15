Российские бизнесмены оценили готовность к возможному локдауну

В случае нового локдауна из-за коронавируса к такому развитию событий готовы более половины бизнесменов России. Об этом свидетельствуют результаты опроса предпринимателей сервисом Oprosso, сообщает РБК.

Так, 62,3% опрошенных подготовились к возможному локдауну. 23,5% заявили, что смогут работать дистанционно без потерь бессрочно, почти треть (28%) считает, что сможет оставаться на плаву в таком режиме в течение нескольких месяцев, 9% — около полугода, 21% — всего несколько недель. 18% сообщили, что их предприятие не сможет работать удалённо без потерь.

Говоря о том, какие сферы меньше всего готовы к введению жёстких ограничений, бизнесмены назвали производство и розничные продажи.

При этом 73% предпринимателей положительно относятся к вакцинации своих сотрудников: в 42% компаний уже ввели материальные меры поддержки для тех, кто сделал прививку от ковида.