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Российские бизнесмены оценили готовность к возможному локдауну

Почти половина респондентов (48%) оставила часть сотрудников на удалёнке после отмены прошлогодних ограничений.

15 июля, 08:00
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В случае нового локдауна из-за коронавируса к такому развитию событий готовы более половины бизнесменов России. Об этом свидетельствуют результаты опроса предпринимателей сервисом Oprosso, сообщает РБК.

Так, 62,3% опрошенных подготовились к возможному локдауну. 23,5% заявили, что смогут работать дистанционно без потерь бессрочно, почти треть (28%) считает, что сможет оставаться на плаву в таком режиме в течение нескольких месяцев, 9% — около полугода, 21% — всего несколько недель. 18% сообщили, что их предприятие не сможет работать удалённо без потерь.

Говоря о том, какие сферы меньше всего готовы к введению жёстких ограничений, бизнесмены назвали производство и розничные продажи.

При этом 73% предпринимателей положительно относятся к вакцинации своих сотрудников: в 42% компаний уже ввели материальные меры поддержки для тех, кто сделал прививку от ковида.

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А ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что необходимость вводить локдаун или ужесточать ковидные ограничения в России отсутствует. По её словам, сейчас стабилизировать ситуацию помогают ограничительные меры и интенсивная вакцинация, этот алгоритм действий уже доказал эффективность на примере Москвы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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