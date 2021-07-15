Специалисты "Роскачества" нашли кишечную палочку в кефире

В ходе нового исследования в трёх из семи популярных торговых марок кефира специалисты "Роскачества" выявили кишечную палочку. Об этом говорится на сайте организации.

Эксперты проверили кефир торговых марок "Каждый день", "Лента", "То, что надо!", "Молочное царство", "Бурёнкино", "Простоквашино" и Parmalat по 35 критериям качества и безопасности.

Кишечную палочку нашли в кефирах брендов "То, что надо!", "Бурёнкино" и "Молочное царство". Рейтинг этой тройки был обнулён. Информацию о нарушениях "Роскачество" направило в надзорные органы, в том числе в Роспотребнадзор.

По словам специалистов, самостоятельно в домашних условиях невозможно избавиться от кишечной палочки в кефире, так как его нельзя кипятить. В летнюю жару очень важно держать кефир только в холодильнике.

Кефиры под брендами "Лента", "Каждый день", "Простоквашино" и Parmalat были отмечены высшим баллом. У исследователей "Роскачества" не возникло замечаний к продукции этих марок. Кефир вышеперечисленных брендов сделан из качественного молока, безопасен и полезен. В нём нет крахмала, сухого молока и растительных жиров.