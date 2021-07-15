СМИ: Не тренировавший два года Бердыев может возглавить сборную России по футболу

РФС рассматривает вариант назначения бывшего главного тренера "Рубина" и "Ростова" Курбана Бердыева на вакантный пост наставника сборной России по футболу. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

По информации газеты, контракт с 68-летним специалистом планируется заключить до окончания чемпионата мира 2022 года. Дальнейшее сотрудничество будет обсуждаться уже после первенства, которое пройдёт в Катаре в ноябре-декабре.

Сообщается, что зарплата Бердыева по контракту с РФС будет значительно меньше, чем у Станислава Черчесова, который получал 2,5 миллиона евро в год. При этом, в случае попадания в финальный турнир ЧМ-2022, тренер получит внушительный бонус.

Бердыев покинул пост наставника "Рубина" в начале июля 2019 года. С тех пор он не работал тренером. С казанским клубом специалист выиграл два чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны. Также на его счету серебро национального первенства с "Ростовом".