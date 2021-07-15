Матыцин надеется, что отстранённые пловцы примут участие в Олимпиаде

Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что отстранённые за нарушение антидопинговых правил пловцы Вероника Андрусенко и Александра Кудашева примут участие в Олимпийских играх. Об этом он заявил журналистам.

"Как бы ситуация ни складывалась, нужна юридически обоснованная позиция. Важный фактор — взаимодействие с Международной федерацией плавания, надеемся, что вопросы решатся успешно и они примут участие в Олимпийских играх", — заявил Матыцин.