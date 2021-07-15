Матыцин надеется, что отстранённые пловцы примут участие в Олимпиаде
Глава Минспорта отметил, что как бы ни складывалась ситуация, нужна юридически обоснованная позиция. Важным фактором также является взаимодействие с Международной федерацией плавания.
Олег Матыцин. Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что отстранённые за нарушение антидопинговых правил пловцы Вероника Андрусенко и Александра Кудашева примут участие в Олимпийских играх. Об этом он заявил журналистам.
"Как бы ситуация ни складывалась, нужна юридически обоснованная позиция. Важный фактор — взаимодействие с Международной федерацией плавания, надеемся, что вопросы решатся успешно и они примут участие в Олимпийских играх", — заявил Матыцин.
Ранее стало известно, что российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева отстранили от соревнований на основании данных, которые предоставили в WADA, за девять дней до Олимпиады в Токио. При этом президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что организация будет бороться за права отстранённых спортсменов.
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