Названа лучшая валюта для хранения сбережений на ближайший год

Лучшей валютой для хранения сбережений в ближайшие 6–12 месяцев будет американский доллар. Эксперт по фондовому рынку "БКС брокер" Дмитрий Бабин связал это с тем, что высокая инфляция в США может привести к ослаблению большинства валют развивающихся рынков по отношению к валюте Америки.

"Пока рубль выглядит относительно сильно благодаря высоким ценам на нефть и другие сырьевые товары. В то же время остальные валюты на данных по инфляции в США снизились к доллару, так как инфляционное ускорение увеличивает вероятность более раннего старта ужесточения монетарной политики ФРС. Но пока чиновники регулятора продолжают убеждать себя и рынки, что всплеск инфляции является временным, инвесторы будут сохранять оптимизм", — рассказал аналитик в беседе с РИА "Новости".

В случае если инфляция продолжит показывать высокие темпы в США, то многие валюты ослабнут по отношению к доллару, утверждает эксперт. При таких обстоятельствах, уверен он, рубль покажет опережающие темпы ослабления. Бабин отметил, что доллар в среднесрочной перспективе остаётся более предпочтительной валютой для хранения сбережений.