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В Комсомольске-на-Амуре иномарку разорвало на части после столкновения со столбом

Авария произошла в ночь на четверг. Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего вылетел с дороги. Пока неизвестно, был ли он трезв.

15 июля, 04:04
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/komcity_news?w=wall-58816464_102582" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Новости Комсомольска-на-Амуре</a></p>

Фото © VK / Новости Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре иномарку буквально разорвало на части после того, как она влетела в столб. Трое из семи находившихся в машине погибли, сообщает прокуратура Хабаровского края. Водитель и пассажир скончались на месте, один из раненных умер в больнице.

"Водитель и один пассажир погибли на месте происшествия. Ещё пятеро пассажиров госпитализированы, один из них скончался в медицинском учреждении", — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

"Таких людей не так много": Знакомый рассказал о сгоревшем в "порше" гонщике-блогере Куренбине

"Таких людей не так много": Знакомый рассказал о сгоревшем в "порше" гонщике-блогере Куренбине

Отмечается, авария произошла в ночь на четверг на Орловском шоссе. 33-летний водитель не справился с управлением легковой Honda Saber и врезался в столб. В данный момент прокуратура города проводит проверку по факту случившегося. Меры будут приняты по результатам расследования. Как цитируют слова ГИБДД местные СМИ, водитель автомобиля "не выбрал безопасную скорость" и вождение вышло из-под контроля, машина съехала с дороги и врезалась в столб. Был ли он трезв — покажет судмедэксепртиза.

Ранее Лайф сообщал, что в Ленобласти "порше" врезался в столб и загорелся, в ней погиб 36-летний блогер, гонщик и бизнесмен Иван Куренбин и, предположительно, его знакомая, которая тоже занималась мотоспортом.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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