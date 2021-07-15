В Комсомольске-на-Амуре иномарку разорвало на части после столкновения со столбом

В Комсомольске-на-Амуре иномарку буквально разорвало на части после того, как она влетела в столб. Трое из семи находившихся в машине погибли, сообщает прокуратура Хабаровского края. Водитель и пассажир скончались на месте, один из раненных умер в больнице.

"Водитель и один пассажир погибли на месте происшествия. Ещё пятеро пассажиров госпитализированы, один из них скончался в медицинском учреждении", — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.