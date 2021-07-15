В Комсомольске-на-Амуре иномарку разорвало на части после столкновения со столбом
Авария произошла в ночь на четверг. Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего вылетел с дороги. Пока неизвестно, был ли он трезв.
Фото © VK / Новости Комсомольска-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре иномарку буквально разорвало на части после того, как она влетела в столб. Трое из семи находившихся в машине погибли, сообщает прокуратура Хабаровского края. Водитель и пассажир скончались на месте, один из раненных умер в больнице.
"Водитель и один пассажир погибли на месте происшествия. Ещё пятеро пассажиров госпитализированы, один из них скончался в медицинском учреждении", — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, авария произошла в ночь на четверг на Орловском шоссе. 33-летний водитель не справился с управлением легковой Honda Saber и врезался в столб. В данный момент прокуратура города проводит проверку по факту случившегося. Меры будут приняты по результатам расследования. Как цитируют слова ГИБДД местные СМИ, водитель автомобиля "не выбрал безопасную скорость" и вождение вышло из-под контроля, машина съехала с дороги и врезалась в столб. Был ли он трезв — покажет судмедэксепртиза.
Ранее Лайф сообщал, что в Ленобласти "порше" врезался в столб и загорелся, в ней погиб 36-летний блогер, гонщик и бизнесмен Иван Куренбин и, предположительно, его знакомая, которая тоже занималась мотоспортом.
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