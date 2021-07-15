В Приморье возбудили четыре уголовных дела из-за незаконной добычи морских огурцов. Видео © Пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району

Четыре уголовных дела было возбуждено полицейскими по факту незаконной добычи 777 особей краснокнижного дальневосточного трепанга в Хасанском районе на юге Приморья. Об этом сообщили в ОМВД России по Хасанскому району.

"Сразу два уголовных дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов возбудили сотрудники отдела дознания ОМВД России по Хасанскому району в отношении четверых жителей Приморья", — говорится в сообщении полиции.

У подозреваемых, которые осуществляли промысел в бухте Экспедиция Хасанского района, изъяли 254 особи свежевыловленного трепанга. Правоохранители выпустили его обратно в море, а лодку, орудия лова и водолазное снаряжение изъяли. В полиции отметили, что это правонарушение не единичное за текущий месяц. Так, аналогичное преступление было совершено через несколько дней после описываемых событий в той же бухте.

"Двоих правонарушителей также поймали с поличным. При них было обнаружено 523 особи дальневосточного трепанга. Для добычи голотурии мужчины использовали водолазное снаряжение и катер", — сообщили правоохранители.

По этому факту также возбудили два уголовных дела по статье за незаконную добычу водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленникам грозит лишение свободы до пяти лет и штраф в сумме до миллиона рублей.

Дальневосточный трепанг — вид иглокожих, который обитает в северной части Жёлтого и Восточно-Китайского моря, на большей части побережья Японского моря, на восточном побережье Японии и в самой южной части Охотского моря — в прибрежной зоне Курил и южнее центрального Сахалина. Трепанг используется для приготовления морских салатов, как правило, в варёном виде. Экспортируется в сушёном виде. Он является деликатесом в японской, корейской, китайской кухне.

Его добыча запрещена на территории всего Дальнего Востока. Вывоз трепанга регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, и допускается только при наличии разрешительных документов.