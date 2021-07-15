Захарова прокомментировала планы США по эвакуации афганцев цитатой Жванецкого

"Вспомнился Жванецкий: "Отрегулировал. Всё вот так — хоть не приходи, полный порядок". Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Всё вот так", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что афганские переводчики, которые обслуживали американских военных, будут вывезены в третьи страны на время проработки вопроса об их переезде в США. Ситуация в Афганистане обострилась после того, как страны НАТО в координации с США начали постепенный вывод войск из Афганистана 1 мая. 8 июля Байден назвал дату завершения военной миссии США в Афганистане — 31 августа 2021 года.