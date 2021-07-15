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Захарова прокомментировала планы США по эвакуации афганцев цитатой Жванецкого

Писатель-сатирик как-то отметил, что американцы "отрегулировали" в Афганистане такую демократию, "что хоть народ вывози".

15 июля, 03:04
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Фото © flickr / Vladimir Varfolomeev

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение США о вывозе афганцев, помогавших американским силам, цитатой писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

"Вспомнился Жванецкий: "Отрегулировал. Всё вот так — хоть не приходи, полный порядок". Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Всё вот так", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Талибы пригрозили Турции атакой из-за присутствия в Афганистане

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что афганские переводчики, которые обслуживали американских военных, будут вывезены в третьи страны на время проработки вопроса об их переезде в США. Ситуация в Афганистане обострилась после того, как страны НАТО в координации с США начали постепенный вывод войск из Афганистана 1 мая. 8 июля Байден назвал дату завершения военной миссии США в Афганистане — 31 августа 2021 года.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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