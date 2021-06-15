Жители Алтая случайно наткнулись в лесу на очаровательных детёнышей краснокнижных манулов

Жители Алтая случайно наткнулись в лесу на логово краснокнижных манулов. Видео © Соцсети

Жители Кош-Агачского района Республики Алтай случайно натолкнулись в лесу на логово краснокнижных манулов. В дупле дерева очевидцы обнаружили четырёх котят, которые, вероятно, ждали маму с охоты. Люди быстро сняли редчайших малышей на фото и видео и поспешили покинуть их территорию, чтобы не тревожить зверьков.

Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) отметили, что манул — один из самых скрытных кошачьих России, а увидеть детёнышей — поистине настоящая удача. По словам экологов, котятам примерно около месяца, скорее всего, они ещё питаются молоком, но мама совсем скоро начнёт приносить им добычу.

Фото © Соцсети

Точную численность манулов в стране на данный момент никто не знает, поскольку последний подсчёт этих зверьков проводился аж в 2009 году, подчеркнули в WWF. Однако специалисты предупредили, что манулы находятся в зоне риска из-за браконьеров и лесных пожаров.