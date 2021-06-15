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Жители Алтая случайно наткнулись в лесу на очаровательных детёнышей краснокнижных манулов

По словам экологов, котятам примерно около месяца. Скорее всего, они ещё питаются молоком, но вскоре мама уже начнёт приносить им добычу.

15 июня, 17:35

Жители Алтая случайно наткнулись в лесу на логово краснокнижных манулов. Видео © Соцсети

Жители Кош-Агачского района Республики Алтай случайно натолкнулись в лесу на логово краснокнижных манулов. В дупле дерева очевидцы обнаружили четырёх котят, которые, вероятно, ждали маму с охоты. Люди быстро сняли редчайших малышей на фото и видео и поспешили покинуть их территорию, чтобы не тревожить зверьков.

Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) отметили, что манул — один из самых скрытных кошачьих России, а увидеть детёнышей — поистине настоящая удача. По словам экологов, котятам примерно около месяца, скорее всего, они ещё питаются молоком, но мама совсем скоро начнёт приносить им добычу.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Точную численность манулов в стране на данный момент никто не знает, поскольку последний подсчёт этих зверьков проводился аж в 2009 году, подчеркнули в WWF. Однако специалисты предупредили, что манулы находятся в зоне риска из-за браконьеров и лесных пожаров.

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Ранее Лайф рассказывал, как в приморском национальном парке "Земля леопарда" фотоловушка засняла перекличку краснокнижного амурского тигра с пятнистым оленем. На кадрах видно только хищника, однако на заднем фоне слышен свист оленя. Уточняется, что громкое рычание тигра вызвало помехи у микрофона фотоловушки. После этого тигр подошёл к камере и начал её обнюхивать.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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