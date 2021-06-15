Жители Алтая случайно наткнулись в лесу на очаровательных детёнышей краснокнижных манулов
По словам экологов, котятам примерно около месяца. Скорее всего, они ещё питаются молоком, но вскоре мама уже начнёт приносить им добычу.
Жители Алтая случайно наткнулись в лесу на логово краснокнижных манулов. Видео © Соцсети
Жители Кош-Агачского района Республики Алтай случайно натолкнулись в лесу на логово краснокнижных манулов. В дупле дерева очевидцы обнаружили четырёх котят, которые, вероятно, ждали маму с охоты. Люди быстро сняли редчайших малышей на фото и видео и поспешили покинуть их территорию, чтобы не тревожить зверьков.
Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) отметили, что манул — один из самых скрытных кошачьих России, а увидеть детёнышей — поистине настоящая удача. По словам экологов, котятам примерно около месяца, скорее всего, они ещё питаются молоком, но мама совсем скоро начнёт приносить им добычу.
Фото © Соцсети
Точную численность манулов в стране на данный момент никто не знает, поскольку последний подсчёт этих зверьков проводился аж в 2009 году, подчеркнули в WWF. Однако специалисты предупредили, что манулы находятся в зоне риска из-за браконьеров и лесных пожаров.
Ранее Лайф рассказывал, как в приморском национальном парке "Земля леопарда" фотоловушка засняла перекличку краснокнижного амурского тигра с пятнистым оленем. На кадрах видно только хищника, однако на заднем фоне слышен свист оленя. Уточняется, что громкое рычание тигра вызвало помехи у микрофона фотоловушки. После этого тигр подошёл к камере и начал её обнюхивать.
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