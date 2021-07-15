Президент Кубы сообщил о большом числе пострадавших в результате протестов

Во время антиправительственных протестов на Кубе пострадало множество человек из числа сторонников властей, которые вышли на улицы в защиту коммунизма. Об этом сообщил президент республики Мигель Диас-Канель.

"Они защищают свои мотивы и свою правду, и у нас есть много коллег, много людей из этого народа, получивших травмы: их били и закидывали камнями", — сказал глава государства в ходе выступления, которое опубликовал канал Caribe.

Диас-Канель, однако, не сообщил точное число раненых. Он также заявил, что участники беспорядков продвигали ненависть и призывали к "линчеванию защитников революции". По его словам, координаторы антиправительственных выступлений продвигали протесты в соцсетях и прибегали к распространению заведомо недостоверной информации для разжигания насилия.

Лидер страны рассказал, что провокаторы выдавали фото из Александрии в Египте, с празднований в Буэнос-Айресе аргентинцами победы футбольной сборной и даже снимки манифестации сторонников властей за фото протестов. Он назвал всё это "медийным терроризмом", целью которого являются "призывы к убийствам и распространение паники".

Напомним, в воскресенье, 11 июля, на Кубе вспыхнули первые за много лет акции протеста. Демонстранты вышли на улицы восьми городов, в том числе столицы Гаваны. Они потребовали свободных выборов и решения социальных проблем. В связи с этим президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов выйти на улицы и противостоять возможным провокациям против действующих властей. По словам политика, сегодня "гуманитарной интервенции" требуют те, которые всегда поддерживали блокаду и служили наёмниками империи янки". Сообщалось о первой жертве беспорядков на Кубе. Позже в США призвали начать бомбить Кубу. Отмечалось, что таким образом Вашингтон может повлиять на власти республики.