Полиция Гаити задержала ещё двух подозреваемых в убийстве президента Моиза

Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза достигло 23 человек. Об этом сообщила полиция страны, уточнив, что на днях были пойманы ещё двое злоумышленников.

"Центральным управлением судебной полиции в связи с расследованием убийства президента республики Жовенеля Моиза арестованы два человека. В присутствии мирового судьи в домах каждого из этих лиц были проведены обыски", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в домах злоумышленников было обнаружено огромное количество огнестрельного оружия.