Полиция Гаити задержала ещё двух подозреваемых в убийстве президента Моиза
В домах злоумышленников уже провели обыски, в ходе которых нашли большое количество огнестрельного оружия.
Фото © Facebook / Police Nationale d'Haiti — PNH
Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза достигло 23 человек. Об этом сообщила полиция страны, уточнив, что на днях были пойманы ещё двое злоумышленников.
"Центральным управлением судебной полиции в связи с расследованием убийства президента республики Жовенеля Моиза арестованы два человека. В присутствии мирового судьи в домах каждого из этих лиц были проведены обыски", — говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что в домах злоумышленников было обнаружено огромное количество огнестрельного оружия.
Ранее Лайф рассказывал, что лидера Гаити Жовенеля Моиза застрелили 7 июля при атаке на его резиденцию. 53-летний политик погиб, его раненая жена попала в больницу. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства. Согласно их данным, группа наёмников, которые говорили по-испански и по-английски, состояла из 26 человек. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики.
Стало также известно, что авиабилеты для подозреваемых в убийстве президента Гаити купила компания из США. Полиция Колумбии в связи с этим обратилась за помощью к американскому бюро Интерпола. Как выяснилось, один из участников убийства президента Гаити оказался связан с силовыми структурами США. До этого сообщалось, что полиция задержала предполагаемого координатора операции.
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