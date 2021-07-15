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Полиция Гаити задержала ещё двух подозреваемых в убийстве президента Моиза

В домах злоумышленников уже провели обыски, в ходе которых нашли большое количество огнестрельного оружия.

15 июля, 04:18
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pnh.ht/?__cft__%5B0%5D=AZX5SRuropJp27S1fjRVL3K14qgA21jK-q66g2P4TkGlNDB9f1XZrmCQzqzL0RSmUMZ96mx1Q8o9lRX79J8ukvZ3_9z0SOjcin4kfS7vnm3AixrgJy-SnQkqYvpTtBbBmNbZpp3Tqn73fPllp-_7jnj8&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Police Nationale d&#x27;Haiti — PNH</a></p>

Фото © Facebook / Police Nationale d'Haiti — PNH

Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза достигло 23 человек. Об этом сообщила полиция страны, уточнив, что на днях были пойманы ещё двое злоумышленников.

"Центральным управлением судебной полиции в связи с расследованием убийства президента республики Жовенеля Моиза арестованы два человека. В присутствии мирового судьи в домах каждого из этих лиц были проведены обыски", — говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что в домах злоумышленников было обнаружено огромное количество огнестрельного оружия.

Ранее Лайф рассказывал, что лидера Гаити Жовенеля Моиза застрелили 7 июля при атаке на его резиденцию. 53-летний политик погиб, его раненая жена попала в больницу. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства. Согласно их данным, группа наёмников, которые говорили по-испански и по-английски, состояла из 26 человек. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики.

Стало также известно, что авиабилеты для подозреваемых в убийстве президента Гаити купила компания из США. Полиция Колумбии в связи с этим обратилась за помощью к американскому бюро Интерпола. Как выяснилось, один из участников убийства президента Гаити оказался связан с силовыми структурами США. До этого сообщалось, что полиция задержала предполагаемого координатора операции.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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