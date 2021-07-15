"Манчини не тренер": Как наставник с зарплатой ниже, чем у Черчесова, выиграл Евро-2020 Ещё три года назад, после оглушительного провала в "Зените", над ним откровенно посмеивались. Сейчас специалиста боготворит вся Италия и уважает весь мир. 14 июля, 21:40 Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Футбол возвращается вовсе не в Англию, как старательно на протяжении всего Евро-2020 распевали болельщики на Туманном Альбионе, а в Италию. На Апеннинах этот вид спорта и так всегда был сродни религии. Сейчас же — после долгожданной победы — страна и вовсе сошла с ума.

Итальянцы бурно отпраздновали триумф в финале над англичанами. На улицы городов вывалились многотысячные толпы болельщиков, которые не скрывали эмоций. Из-за обильного использования пиротехники кому-то пришлось провести ночь в больнице. Фанаты готовы носить своих футболистов на руках. И не только игроков, но и главного тренера. Ведущая спортивная газета страны La Gazzetta dello Sport по итогам матча на "Уэмбли" поставила 56-летнему специалисту 10 баллов из 10. Никто из футболистов не удостоился максимальной оценки.

За три года Манчини совершил головокружительный виток в карьере. Ещё в 2018-м он с позором покидал "Зенит". Казалось, что при неограниченном кредите доверия и почти неограниченном бюджете итальянцу ничто не помешает добиться с петербургским клубом успехов и в чемпионате, и в еврокубках. Но нет, команда заняла лишь пятое место в РПЛ, а тренер выглядел абсолютно безразличным к происходящему.

Надо сказать, что бывший президент "Зенита" Сергей Фурсенко несколько раз пытался заманить Манчини в сборную России. В 2010 году агент итальянца прилетал для финальной подписи, но в последний момент был сделан выбор в пользу Дика Адвоката. Через два года контракт и вовсе был подписан, но в силу не вступил. После провала сборной на Евро-2012 Фурсенко подал в отставку с поста главы РФС, а пришедший ему на смену Николай Толстых предпочёл пригласить Фабио Капелло.

Мечта Фурсенко осуществилась лишь в 2018 году. На тот момент Манчини в течение года оставался без работы, не имея предложений от топ-клубов. Его победы в Италии с "Интером" и в Англии с "Манчестер Сити" уже слегка подзабылись, а новых всё не было.

В "Зените" Манчини предложили очень приличную зарплату (около 4,5 миллиона евро в год), огромный трансферный бюджет и, по сути, неограниченные полномочия. В итоге итальянец подписал с клубом с берегов Невы трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на два сезона. Фурсенко же не стеснялся открыто говорить, что команда готова замахнуться на победу в Лиге чемпионов.

Манчини взялся за дело засучив рукава. Клуб приобрёл сразу пятерых аргентинских футболистов на общую сумму 71 миллион евро — Леандро Паредеса, Себастьяна Дриусси, Эммануэля Мамману, Матиаса Краневиттера и Эмилиано Ригони. Также команду усилили эквадорец Кристиан Нобоа, словенец Миха Мевля и россияне Денис Терентьев, Далер Кузяев, Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, Антон Заболотный, Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин. Общие затраты на новичков составили почти 90 миллионов евро.

"Зенит" начал сезон в РПЛ с четырёх побед подряд. Серию венчала разгромная победа со счётом 5:1 над московским "Спартаком", на тот момент владевшим чемпионским титулом. Манчини по всем статьям переиграл своего соотечественника из красно-белого лагеря Массимо Карреру. Но потом начались проблемы. Манчини потерял интерес к вверенному ему коллективу и откровенно начал искать работу на стороне. В итоге удалось занять лишь пятое место на чемпионате России, в Кубке страны команда проиграла в 1/16 финала, а в Лиге Европы — в 1/8 финала.

По сути, Манчини и не скрывал, что ведёт переговоры с Федерацией футбола Италии, мечтая возглавить национальную команду. А "Скуадра адзурра" на тот момент переживала тёмные времена. Сборная впервые за 60 лет не смогла завоевать путёвку на чемпионат мира, и болельщики посыпали голову пеплом.

По итогам сезона 2017/2018 Манчини покинул "Зенит". И нельзя сказать, что клуб и наставник расстались друзьями. Один из лидеров команды Артём Дзюба и вовсе заявил, что не считает итальянца тренером. Вот прямо так и сказал.

— Да вообще не тренер. Когда ты после четырёх месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто — левша, о чём тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен, — подчеркнул нападающий.





На тот момент никто не мог гарантировать, что у Манчини что-нибудь получится на новом поприще. Да, за российскими приключениями тренера в Италии мало кто следил, его провал остался почти незамеченным, но задача по вытаскиванию сборной из болота казалась крайне непростой. И зарплату специалисту положили не самую большую — всего два миллиона евро в год. Для сравнения, его российский коллега Станислав Черчесов зарабатывал 2,5 миллиона.

А ведь у него получилось. И получилось превосходно, хотя и не сразу. В первых пяти матчах была добыта лишь одна победа при двух поражениях. Зато после ничьей в товарищеской встрече с Украиной (1:1) началась безумная беспроигрышная серия. На данный момент она составляет 34 матча. До мирового рекорда, принадлежащего сборным Испании и Бразилии, осталось не проиграть всего лишь в одной встрече.

Манчини совершил настоящую тактическую революцию, научив сборную, долгие годы ассоциировавшуюся с оборонительным стилем, играть в атакующий футбол, который так нравится зрителям, и подолгу владеть мячом. В игре с Англией команда установила рекорд финальных матчей Евро, владея мячом 65,6% времени. И ещё тренер создал в сборной потрясающую атмосферу. Во время церемонии награждения первым на сооружённый на поле подиум для получения золотой медали на костылях вышел Леонардо Спинаццола.

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

В четвертьфинале против Бельгии (2:1) он получил тяжёлую травму и выбыл на полгода. Защитник вполне мог наблюдать за финалом в кругу семьи, и все бы его поняли. Но Спинаццола предпочёл приехать со сборной на "Уэмбли". Когда ему вручали золотую медаль, болельщикам было непросто сдержать слёзы.

После финального матча, в котором итальянцы победили Англию со счётом 1:1 (по пенальти 3:2), Манчини отдал должное своим футболистам. Команда смогла отыграться, пропустив гол уже на второй минуте.

— Парни были просто великолепны. Нет слов, чтобы всё это описать. У нас невероятный коллектив. Мы провели потрясающий матч, хотя уже в самом начале пришлось отыгрываться. Если не учитывать начальный отрезок, мы просто доминировали на поле, — сказал тренер.

В Италии уверены, что нынешний успех — только начало большого пути. Вне всяких сомнений, "Скуадра адзурра" будет одним из главных претендентов на победу на ЧМ-2022 в Катаре. Надо сказать, что Федерация футбола Италии прозорливо ещё до начала Евро-2020 продлила контракт с Манчини до 2026 года. По новому соглашению, которое вступит в силу через год, зарплата тренера будет увеличена до трёх миллионов евро в год.

И кстати, Манчини — уже не первый тренер, проваливавшийся в России и затем добившийся громкого успеха на европейской арене. Достаточно вспомнить Унаи Эмери. В 2012 году он был с позором уволен из "Спартака", да ещё и Дзюба назвал его вдогонку "тренеришкой". Покинув нашу страну, испанец выиграл четыре Лиги Европы с "Севильей" и "Вильярреалом". Любопытная тенденция получается!

Авторы Роман Фейгин