"Созвучный времени документ": Путин назвал поправки к конституции достойным ответом на новые вызовы
Преобразования отразили консолидированную волю российского народа, стали выражением общих устремлений и надежд, связанных с настоящим и будущим Отечества, отметил президент.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Принятая 12 декабря 1993 года Конституция РФ доказала свою эффективность, основной закон страны будет ещё долгие годы оставаться надёжным правовым фундаментом. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к читателям научно-популярного комментария к конституции. Оно опубликовано на сайте Кремля.
"Вместе с тем это не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ. Он обязан быть актуальным, служить запросам и потребностям людей", — подчеркнул глава государства в телеграмме.
Президент указал, что для России, как для любой современной демократии, основной закон имеет особое значение. Путин напомнил, что конституция является актом прямого действия, обладающим высшим юридическим статусом и обеспечивающим базовые условия жизни граждан. В ней воплощены сила и потенциал государства и права, ценностные основы.
Глава РФ отметил, что в прошлом году в конституцию были внесены поправки. Важные конституционные преобразования отразили "консолидированную волю российского народа, стали достойным ответом на сегодняшние вызовы, выражением общих устремлений и надежд, связанных с настоящим и будущим Отечества", добавил Путин.
Напомним, семидневное голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось 1 июля 2020 года. За внесение изменений в основной закон проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в конституцию после общероссийского голосования. Они вступили в силу 4 июля 2020 года.
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