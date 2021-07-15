Принятая 12 декабря 1993 года Конституция РФ доказала свою эффективность, основной закон страны будет ещё долгие годы оставаться надёжным правовым фундаментом. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к читателям научно-популярного комментария к конституции. Оно опубликовано на сайте Кремля.

"Вместе с тем это не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ. Он обязан быть актуальным, служить запросам и потребностям людей", — подчеркнул глава государства в телеграмме.

Президент указал, что для России, как для любой современной демократии, основной закон имеет особое значение. Путин напомнил, что конституция является актом прямого действия, обладающим высшим юридическим статусом и обеспечивающим базовые условия жизни граждан. В ней воплощены сила и потенциал государства и права, ценностные основы.

Глава РФ отметил, что в прошлом году в конституцию были внесены поправки. Важные конституционные преобразования отразили "консолидированную волю российского народа, стали достойным ответом на сегодняшние вызовы, выражением общих устремлений и надежд, связанных с настоящим и будущим Отечества", добавил Путин.