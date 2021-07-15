В России третьи сутки подряд фиксируют антирекорд по смертности от ковида

За сутки в России от коронавируса умер 791 пациент — это новый максимум с начала пандемии. Всего с начала пандемии зафиксировано 146 069 летальных исходов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

А ранее в московском Депздраве рассказали, что аномальная жара и "индийский" штамм коронавируса стали причинами роста смертности в июне в столице. В прошлом месяце был зарегистрирован 16 271 летальный исход, в аналогичный период годом ранее смертей было на 3145 меньше. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с Лайфом рассказал, что в жаркую погоду вирус будет вести себя агрессивнее, увеличивается его заразность.