В России третьи сутки подряд фиксируют антирекорд по смертности от ковида
Ранее эпидемиолог рассказал Лайфу, что в жару, при интенсивной активности солнечного света, вирус начинает вести себя агрессивнее.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
За сутки в России от коронавируса умер 791 пациент — это новый максимум с начала пандемии. Всего с начала пандемии зафиксировано 146 069 летальных исходов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.
13 июля в стране зарегистрировали 780 смертей от ковида, 14 июля — 786.
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А ранее в московском Депздраве рассказали, что аномальная жара и "индийский" штамм коронавируса стали причинами роста смертности в июне в столице. В прошлом месяце был зарегистрирован 16 271 летальный исход, в аналогичный период годом ранее смертей было на 3145 меньше. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с Лайфом рассказал, что в жаркую погоду вирус будет вести себя агрессивнее, увеличивается его заразность.
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