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В России третьи сутки подряд фиксируют антирекорд по смертности от ковида

Ранее эпидемиолог рассказал Лайфу, что в жару, при интенсивной активности солнечного света, вирус начинает вести себя агрессивнее.

15 июля, 08:20

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

За сутки в России от коронавируса умер 791 пациент — это новый максимум с начала пандемии. Всего с начала пандемии зафиксировано 146 069 летальных исходов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

13 июля в стране зарегистрировали 780 смертей от ковида, 14 июля — 786.

"Вирусу невыгодно наращивать летальность": Эпидемиолог оценил ситуацию с ростом смертности от ковида в России

"Вирусу невыгодно наращивать летальность": Эпидемиолог оценил ситуацию с ростом смертности от ковида в России

А ранее в московском Депздраве рассказали, что аномальная жара и "индийский" штамм коронавируса стали причинами роста смертности в июне в столице. В прошлом месяце был зарегистрирован 16 271 летальный исход, в аналогичный период годом ранее смертей было на 3145 меньше. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с Лайфом рассказал, что в жаркую погоду вирус будет вести себя агрессивнее, увеличивается его заразность.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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