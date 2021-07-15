РФС планирует определиться с новым тренером сборной России до 23 июля
Причём будет это иностранный или отечественный специалист, зависит от целей и задач, которые будут поставлены команде.
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РФС планирует назвать имя нового главного тренера сборной России по футболу до старта чемпионата страны по футболу, который запланирован на 23 июля. Об этом в ходе исполкома организации заявил президент РФС Александр Дюков.
"Мы планируем завершить работу по поиску главного тренера сборной России по футболу и подписать контракт до начала чемпионата РПЛ", — заявил Дюков.
Причём будет это иностранный специалист или же отечественный, зависит от целей, которые поставят перед сборной. Прежде всего это выход на ЧМ в Катар, а также процесс строительства перспективной команды, которая способна будет хорошо выступить на Евро-2024.
Ранее Лайф сообщал, что после провала нашей команды на Евро-2020 своего поста лишился Станислав Черчесов. Он был наставником сборной России с 2016 года и дошёл с командой до четвертьфинала чемпионата мира.
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