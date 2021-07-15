РФС планирует определиться с новым тренером сборной России до 23 июля

РФС планирует назвать имя нового главного тренера сборной России по футболу до старта чемпионата страны по футболу, который запланирован на 23 июля. Об этом в ходе исполкома организации заявил президент РФС Александр Дюков.

"Мы планируем завершить работу по поиску главного тренера сборной России по футболу и подписать контракт до начала чемпионата РПЛ", — заявил Дюков.

Причём будет это иностранный специалист или же отечественный, зависит от целей, которые поставят перед сборной. Прежде всего это выход на ЧМ в Катар, а также процесс строительства перспективной команды, которая способна будет хорошо выступить на Евро-2024.