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РФС планирует определиться с новым тренером сборной России до 23 июля

Причём будет это иностранный или отечественный специалист, зависит от целей и задач, которые будут поставлены команде.

15 июля, 09:32
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

РФС планирует назвать имя нового главного тренера сборной России по футболу до старта чемпионата страны по футболу, который запланирован на 23 июля. Об этом в ходе исполкома организации заявил президент РФС Александр Дюков.

"Мы планируем завершить работу по поиску главного тренера сборной России по футболу и подписать контракт до начала чемпионата РПЛ", — заявил Дюков.

Причём будет это иностранный специалист или же отечественный, зависит от целей, которые поставят перед сборной. Прежде всего это выход на ЧМ в Катар, а также процесс строительства перспективной команды, которая способна будет хорошо выступить на Евро-2024.

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Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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