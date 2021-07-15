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Регион
Опубликовано 15 июля 2021, 10:15

РФС подтвердил, что Черчесов отказался от компенсации за досрочный разрыв контракта

Фото © РФС

Фото © РФС

Команда под руководством специалиста, работавшего с ней с 2016 года, не преодолела групповой этап Евро-2020.

Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов при расторжении контракта отказался от неустойки. Об этом он сообщил журналистам.

"Да, я подтверждаю, отказался", — заявил Дюков, отвечая на вопрос, действительно ли Черчесов не стал требовать выплаты неустойки за досрочное расторжение контракта.

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На прошлой неделе "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передавал, что Черчесов отказался от компенсации в размере пяти миллионов евро за досрочное расторжение соглашения, рассчитанного до декабря 2022 года. Соответствующая сумма была указана в его контракте.

Черчесов покинул пост главного тренера сборной России накануне. На Евро-2020 он не смог преодолеть с командой барьер группового этапа. В ближайшее время РФС начнёт поиск кандидатов на место наставника национальной команды.

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По информации СМИ, в список кандидатов входят: наставник швейцарской национальной команды Владимир Петкович; Йоахим Лёв, на протяжении 15 лет возглавлявший сборную Германии; Андре Виллаш-Боаш, имеющий опыт работы в "Зените"; тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц и бывший наставник "Рубина" Курбан Бердыев.

При этом российские специалисты Сергей Семак, Леонид Слуцкий и Валерий Карпин, в настоящее время работающие соответственно с "Зенитом", "Рубином" и "Ростовом", от предложения РФС отказались.

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Роман Фейгин
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