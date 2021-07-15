Революция в хоккейном ЦСКА: Почему одного из лучших наставников страны заменили на тренера без опыта Не очень понятно, зачем перестановки затеяли именно сейчас, а не сразу по окончании прошлого сезона. Ведь уже через несколько дней стартует подготовка к новому регулярному чемпионату КХЛ. 15 июля, 11:04 Фото © ХК ЦСКА

В российском хоккее взорвалась настоящая информационная бомба. Один из лидеров КХЛ последних лет ЦСКА уволил с поста главного тренера Игоря Никитина, который трижды подряд выводил столичный клуб в финал Кубка Гагарина. На его место пригласили легенду нашего хоккея Сергея Фёдорова, у которого полностью отсутствует тренерский опыт.

Решение об отставке Никитина принял Наблюдательный совет ЦСКА. Его возглавляет глава "Роснефти" Игорь Сечин, чья компания является генеральным спонсором клуба. Примечательно, что в состав Набсовета входит и сам Фёдоров, ставший преемником тренера.

По официальной версии, Никитина уволили из-за того, что ЦСКА в прошлом сезоне не смог защитить титул победителя Кубка Гагарина. В финальной серии армейцы уступили омскому "Авангарду" со счётом 2:4.

— Никакого конфликта с Никитиным нет. Сегодня прошло собрание Наблюдательного совета, посвященное прошедшему сезону. При обсуждении было принято решение о назначении главного тренера. Главная причина – результат сезона. Для ЦСКА всегда задача стоит занимать первое место, команда этого не сделала, — цитирует президента клуба Игоря Есмантовича РИА "Новости".

Отметим, что Никитин является самым успешным тренером в современной истории ЦСКА. Он возглавил команду в 2017 году, трижды выигрывал с ней регулярный чемпионат, трижды выводил её в финал плей-офф, а в 2019-м принёс армейцам первую в истории победу в Кубке Гагарина.

Да, в прошлом сезоне не удалось защитить титул, но на это есть ряд объективных причин. В первую очередь стоит упомянуть, что год назад команда потеряла сразу нескольких лидеров — в НХЛ уехали вратарь Илья Сорокин, защитник Александр Романов и нападающий Кирилл Капризов. Стоило ли отказываться от курицы, несущей золотые яйца? Пусть и не каждый год, но побеждать по заказу из раза в раз практически невозможно.

Сразу же появились слухи, что Никитин может усилить штаб сборной России, которая на недавнем чемпионате мира не смогла преодолеть барьер четвертьфинала. Правда, пока эта информация не находит официального подтверждения. По данным известного журналиста Василия Конова, Никитина в ближайшее время не будут приглашать в национальную команду ни в какой роли.

Почему же освободившийся пост занял именно Фёдоров? Да, он по праву является легендой отечественной хоккея. Нападающий провёл 13 сезонов в НХЛ в составе «Детройт Ред Уингз», выиграв с клубом три Кубка Стэнли. Он занимает второе место среди российских легионеров НХЛ за всю историю по количеству заброшенных шайб (483) и набранных очков (1179). По обоим показателям его опережает только Александр Овечкин (730 шайб и 1320 очков). При этом Фёдоров по-прежнему лидирует по количеству результативных передач (696).

В составе ЦСКА форвард в конце 80-х стал трёхкратным чемпионом СССР. В 2012 году он вернулся к красно-синим в качестве генерального менеджера и с тех пор не покидает клуб. Мало того, в октябре 2013-го Фёдоров в возрасте 43 лет из-за обилия травм в команде подписал с ней игровой контракт, провёл на льду два матча на международном турнире "Кубок Шпенглера" и даже забил один гол.

Это всё плюсы. А дальше начинается обилие минусов. На посту генерального менеджера Фёдоров не добился успеха, зато получил немалую порцию критики. Он по несколько раз за сезон менял главных тренеров (Валерия Брагина сменил Вячеслав Буцаев, Буцаева — американец Джон Торчетти), тратил колоссальные деньги на контракты ветеранов Алексея Морозова и Игоря Григоренко, а Кубок Гагарина так и остался вдалеке от команды. И главное — нападающий никогда не работал ни главным тренером, ни ассистентом наставника. В его активе лишь работа с центральными нападающими ЦСКА.

— Я в клубе и с командой с 2012 года в разных ролях: и в качестве генерального менеджера, главного менеджера по селекции, был активным членом наблюдательного совета. Кроме того, все это время участвовал в тренировочном процессе, выходил с ребятами на лёд, работал с ними. Безусловно, для меня назначение стало неожиданной новостью. Но это новый вызов, к которому я готов. Я как профессиональный спортсмен, патриот ЦСКА, не мог отказаться, — говорит Фёдоров.

В хоккейном сообществе тренерские метаморфозы в ЦСКА восприняли неоднозначно. Например, легендарный тренер Скотти Боумэн, работавший с Фёдоровым в "Детройте", считает, что у него всё получится.

— Главному тренеру нужен талант. Поэтому если ты был хорошим игроком, я думаю, что ты будешь неплохим тренером, потому что ты знаешь, что необходимо, чтобы побеждать, — сказал канадец.

А вот у легенды советского хоккея Бориса Майорова другое мнение. Он уверен, что огромный игровой опыт не убережёт Фёдорова от ошибок на тренерском поприще.

— Отсутствие опыта будет усложнять ему жизнь, ошибок он наделает достаточно. Но какие ошибки будут? Если крупные, то тогда начальству придётся разбираться. Если это будут мелкие ошибки, то через них надо пройти. Фёдорову надо будет многое узнать и наошибаться в том числе, — сказал Майоров в интервью Metaratings.

При этом остаётся совершенно непонятным, почему в ЦСКА решили сменить тренера именно сейчас, когда до старта предсезонной подготовки остаётся буквально несколько дней. Гораздо логичнее было бы оценить итоги работы Никитина сразу после поражения от "Авангарда" в конце апреля и дать возможность новому тренеру без спешки принять все дела.

Новый сезон ЦСКА начнёт матчем за Кубок Открытия против "Авангарда". Встреча пройдет 1 сентября на "Арене Балашиха". Первую домашнюю встречу армейцы проведут 4 сентября с рижским "Динамо". До этого времени Фёдорову предстоит провести колоссальный объём работы, ведь перед клубом по-прежнему стоят максимальные задачи. Большой вопрос — справится ли великий хоккеист с грузом ответственности на новом поприще, или армейским боссам предстоит пожалеть об увольнении Никитина. Ждать осталось недолго, мы всё увидим сами уже предстоящей осенью.

Авторы Роман Фейгин