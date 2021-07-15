Допинговая война: У России забрали флаг и гимн, а теперь ещё и спортсменов перед самым началом Олимпиады По старой "доброй" традиции пик скандалов и завершения расследований приходится на период перед самым началом крупных стартов. 15 июля, 11:47 Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / veron4ik91 / row60psk / alexkudashev

До старта долгожданной Олимпиады в Токио остаётся чуть меньше недели, а в нашем спорте продолжают происходить совсем неприятные истории. Россия переживает второй допинговый скандал за две недели. И ведь всё, как специально, перед играми. Правда, могла ведь быть и провокация, мы же знаем, как любят в ВАДА обвинять наших спортсменов в употреблении запрещённых препаратов.

Гребцы и мельдоний

Первыми "попались" наши мастера академической гребли Никита Моргачёв и Павел Сорин. Причём нашли в их анализах мельдоний. Кажется, что в нашей стране чуть ли не каждый житель знает, что это такое и почему его нельзя употреблять спортсменам. Если же вы забыли, то вспомните про конец карьеры Марии Шараповой или же кёрлингиста Александра Крушельницкого.

И вот новый поворот. Правда, любопытно и то, что Никита Моргачёв собирался на свою пятую Олимпиаду. Вряд ли столь опытный спортсмен не знал, что ему можно употреблять, а чего лучше максимально избегать. Да и странно, что четыре предыдущих раза на игры он ехал спокойно, а теперь вот нашли в его крови запрещённое вещество.

Сорин же спортсмен куда более молодой, но, как отмечал глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин, вопросов к нему никогда не возникало. Павел Сорин всегда со всей серьёзностью относился ко всем подобным историям и чётко соблюдал правила.

— При этом мы ещё не исключаем, что произошла какая-то ошибка. Но мы понимаем, что команда в любом случае должна выступать на Олимпийских играх. Поэтому мы уведомили ОКР и подали запасных спортсменов на участие в ОИ, в срочном порядке оформляем документы для их поездки в Токио, — отмечал Свирин.

Понятно, что такие резкие перемены в составе сильно влияют не только на настроение, но и на шансы наших спортсменов. Не надо быть гением гребли, чтобы понимать, насколько в этом виде спорта важна чёткая и слаженная, словно единая, работа всех и каждого. К тому же вряд ли запасные могут быть равносильными тем, кого изначально планировали взять на Игры.

— Куда смотрели врачи сборной и сами гребцы? Они же попались на анаболиках 70-х годов. Большего позора было просто невозможно ожидать. Полный привет. И это всё случилось после того, через что все мы прошли перед Играми в Токио! Теперь будем надеяться на оставшихся спортсменов, — заявил сразу после скандала комментатор Дмитрий Губерниев, который является мастером спорта по академической гребле.

Пловцы и знаменитая московская лаборатория

За девять дней до старта Олимпиады молнией прогремела новость об отстранении двух наших пловцов. Очередной допинговый скандал задел Веронику Андрусенко и Александра Кудашева. Сделано это было на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории.

Спортсмены уже вовсю готовились к старту Игр, как вдруг FINA решила взять и перекрыть им дорогу в Токио. А теперь самое любопытное — нарушения, о которых говорят международные чиновники, относятся к 2014 году. То есть семь лет ребята из WADA и FINA ждали повода и возможности отстранить наших и нашли его за девять дней до главного старта четырёхлетия (а в нынешней ситуации и вовсе пятилетия)?

— Нарушения относятся к 2014 году, они связаны с несоответствием записи системы LIMS. Это не какое-то свежее нарушение, это давняя история, и обвинения в нарушении связаны с несоответствием данных, — заявил ТАСС президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Впрочем, глава отечественной Федерации плавания уверен, что все вопросы и проблемы удастся решить ещё до старта Игр. Тем не менее факт того, что всё это происходит именно за несколько дней до начала Олимпиады, заставляет задуматься о возможных провокациях.

Безусловно, Андрусенко и Кудашев лидерами нашей сборной не являются. 30-летняя пловчиха на Играх должна была выступать лишь в эстафете, а 25-летний Кудашев мог претендовать на финалы в баттерфляе, однако вряд ли на что-то большее.

— Всю свою плавательную жизнь я был за честный и чистый спорт, никогда не применял запрещённых препаратов, я против употребления запрещённых веществ. Я сдаю допинг-тесты уже более 10 лет и никогда не был ни в чём замечен. Когда 13 июля я получил письмо о моём отстранении, это было большой неожиданностью, и оно повергло меня в шок. Буду бороться за свою невиновность и надеюсь выступить на Олимпиаде, — заявил Кудашев РИА "Новости".

WADA, как и международные федерации различных видов спорта очень любит активизироваться именно в преддверии крупных стартов, а то и вовсе на них. Тут опять будет уместно вспомнить Крушельницкого, которого в 2018-м лишили только что завоёванной медали. Или же регулярные визиты допинг-офицеров ФИФА незадолго до домашнего чемпионата мира по футболу.

Кажется, что после двух свежих случаев у WADA и МОК могут легко развязаться руки. Сейчас никто из наших спортсменов не застрахован от того, что его не отстранят от стартов прямо перед самыми Играми. Пока дело до звёзд отечественного спорта не дошло, но, кто знает, что там будет дальше. Та же Андрусенко вряд ли ожидала такого поворота событий. И ведь не факт, что потом не оправдают. Аккурат после Игр. Однако клеймо на наших спортсменов уже повесили, и вряд ли оправдание сможет его снять. У нас и так уже забрали флаг и гимн, теперь, видимо, начнут забирать и олимпийцев.

Авторы Шамиль Гаджиев