Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июля 2021, 15:37

Прогноз Лаврова сбывается: Европарламент готовит провокацию с непризнанием выборов в Госдуму

В Брюсселе пригрозили, что не согласятся с результатами в случае "нарушений демократических принципов и международных норм".

Комитет Европарламента по иностранным делам призвал Евросоюз подготовиться к непризнанию результатов предстоящих выборов в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный в четверг доклад комитета по России.

"Евросоюз должен быть готов воздержаться от признания российского парламента, если парламентские выборы 2021 года будут сочтены проведёнными с нарушением демократических принципов и международных норм", приводит агентство выдержку из документа.

Ранее глава МИД Сергей Лавров предупредил о возможных провокациях Запада накануне выборов в Госдуму. В частности, министр предрекал, что европейские страны могут развернуть кампанию по непризнанию итогов думской кампании.

Лавров заявил о возможных провокациях Запада накануне выборов в Госдуму
Лавров заявил о возможных провокациях Запада накануне выборов в Госдуму

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы — в частности, девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.

BannerImage

Фото © Pixabay

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Европарламент
  • ЕС
  • Госдума
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar