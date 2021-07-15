Прогноз Лаврова сбывается: Европарламент готовит провокацию с непризнанием выборов в Госдуму
В Брюсселе пригрозили, что не согласятся с результатами в случае "нарушений демократических принципов и международных норм".
Комитет Европарламента по иностранным делам призвал Евросоюз подготовиться к непризнанию результатов предстоящих выборов в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный в четверг доклад комитета по России.
"Евросоюз должен быть готов воздержаться от признания российского парламента, если парламентские выборы 2021 года будут сочтены проведёнными с нарушением демократических принципов и международных норм", — приводит агентство выдержку из документа.
Ранее глава МИД Сергей Лавров предупредил о возможных провокациях Запада накануне выборов в Госдуму. В частности, министр предрекал, что европейские страны могут развернуть кампанию по непризнанию итогов думской кампании.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы — в частности, девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.
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