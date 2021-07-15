Прогноз Лаврова сбывается: Европарламент готовит провокацию с непризнанием выборов в Госдуму

В Брюсселе пригрозили, что не согласятся с результатами в случае "нарушений демократических принципов и международных норм".

Комитет Европарламента по иностранным делам призвал Евросоюз подготовиться к непризнанию результатов предстоящих выборов в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный в четверг доклад комитета по России.

"Евросоюз должен быть готов воздержаться от признания российского парламента, если парламентские выборы 2021 года будут сочтены проведёнными с нарушением демократических принципов и международных норм", — приводит агентство выдержку из документа.

Ранее глава МИД Сергей Лавров предупредил о возможных провокациях Запада накануне выборов в Госдуму. В частности, министр предрекал, что европейские страны могут развернуть кампанию по непризнанию итогов думской кампании.