В Москве вынесли приговор мужчине, который заселился в хостел, зная, что болен ковидом

Кузьминский суд Москвы вынес приговор 41-летнему жителю столицы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, "создавшее угрозу массового заболевания людей". Мужчина получил десять месяцев ограничения свободы за то, что поселился в хостеле, зная, что болен коронавирусом.

Москвич заразился ковидом в апреле прошлого года. При выписке из больницы он подписал согласие на самоизоляцию, но указал недостоверный адрес проживания.

"Заведомо зная свой диагноз, осознавая, что может подвергнуть заражению других лиц, он прибыл для проживания в хостел на Рязанском проспекте. Скрыв при заселении от администрации хостела, где проживало 20 человек, информацию о своём заболевании, он поставил под угрозу заражения CoViD-19 работников и постояльцев", — говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Было возбуждено уголовное дело, но фигурант скрылся от органов следствия. Его нашли только в мае 2021 года. Мужчина свою вину признал в полном объёме.