Капитан полиции Владислав Неудахин, который был найден в сожжённой дотла служебной машине утром 15 июля, на работе характеризовался как один из самых порядочных сотрудников. Как рассказал Лайфу источник, у погибшего осталось трое несовершеннолетних детей, младшему из которых всего пять лет.

Супругу Неудахин никогда не посвящал в служебные дела, женщина привыкла, что муж часто пропадал на работе до позднего вечера. Поэтому накануне она сначала не придала особого значения, что Владислав снова задержался. Однако после полуночи женщина почувствовала неладное и начала паниковать. В дежурной части ей сказали, что полицейский разоружился и его не посылали на какие-либо ночные спецзадания. Обзвон коллег мужа результатов не принёс.

Пролить свет на историю с исчезновением Владислава мог семейный автомобиль, на котором участковый доезжал до гаража, где пересаживался на служебную машину. Авто оказалось на том же месте, а рабочей машины в боксе не было. Тогда-то правоохранители и забили тревогу.