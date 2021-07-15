Порядочный человек, отец троих детей: Что известно об убитом алтайском участковом
Супругу полицейский в служебные дела не посвящал. Женщина привыкла, что муж пропадал на работе допоздна. Поэтому сначала не придала особого значения, что Владислав снова задерживается.
Скриншот видео © СУ СК РФ по Алтайскому краю
Капитан полиции Владислав Неудахин, который был найден в сожжённой дотла служебной машине утром 15 июля, на работе характеризовался как один из самых порядочных сотрудников. Как рассказал Лайфу источник, у погибшего осталось трое несовершеннолетних детей, младшему из которых всего пять лет.
Супругу Неудахин никогда не посвящал в служебные дела, женщина привыкла, что муж часто пропадал на работе до позднего вечера. Поэтому накануне она сначала не придала особого значения, что Владислав снова задержался. Однако после полуночи женщина почувствовала неладное и начала паниковать. В дежурной части ей сказали, что полицейский разоружился и его не посылали на какие-либо ночные спецзадания. Обзвон коллег мужа результатов не принёс.
Пролить свет на историю с исчезновением Владислава мог семейный автомобиль, на котором участковый доезжал до гаража, где пересаживался на служебную машину. Авто оказалось на том же месте, а рабочей машины в боксе не было. Тогда-то правоохранители и забили тревогу.
Как уже сообщал Лайф, вечером 14 июля полицейский отправился в посёлок Гоньба, чтобы вручить повестку ранее судимому за убийство 57-летнему Владимиру Ш. О пропаже правоохранителя сообщила его супруга, когда тот не вернулся домой с работы. Уже утром в трёх километрах от села Гоньба был найден сгоревший служебный автомобиль, а внутри салона находилось тело полицейского с признаками насильственной смерти.
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