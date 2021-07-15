Политолог оценил шансы Авакова на президентское кресло

За отставкой министра внутренних дел Украины Арсена Авакова стоят его довольно серьёзные амбиции. Освободившееся от работы время он посвятит накоплению сил и ресурсов, чтобы выстрелить на очередных выборах президента Незалежной. Такое мнение в разговоре с Лайфом высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Отставка столь значимой фигуры в политическом истеблишменте Украины просто так не происходит. За этим стоят серьёзные амбиции Авакова. Он понимает, что политические дни Зеленского сочтены. Аваков — хитрый лис, который держит руку на пульсе политической борьбы", — сказал Гусев.

По словам специалиста, экс-министр понимает, что при уходе Владимира Зеленского с поста главы государства его собственные шансы остаться в политической обойме равны нулю. Это объясняется тем, что экс-президент Украины Пётр Порошенко не простит Авакову перехода в другую команду. При этом бывший глава МВД серьёзно рассматривает вопрос своего участия в выборах, считает эксперт.

"У Авакова сильная команда, это [экс]-глава МВД, силовой министр. У него большие амбиции и свой электорат. И я не исключаю возможности, что он будет выставлять свою кандидатуру на очередных президентских выборах", — говорит доктор политических наук.

Как отмечает специалист, у Авакова есть все шансы на успех при работе с серьёзными политтехнологами.

"Я полагаю, Аваков сейчас будет копить силы и ресурсы, чтобы выстрелить на очередных выборах. За этой отставкой стоят достаточно серьёзные амбиции господина Авакова", — заключил профессор Александр Гусев.