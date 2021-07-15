Вертолёт ВВС США аварийно сел в центре Бухареста прямо на дорогу

Вертолёт ВВС США совершил аварийную посадку в центре Бухареста, повалив два фонарных столба. Видео © Facebook / Aeronews

В Бухаресте американский военный вертолёт Black Hawk совершил аварийную посадку во время репетиции Дня авиации, который отмечают в Румынии 20 июля. Видео с места происшествия опубликовано на страничке Aeronews в "Фейсбуке".

На кадрах видно, что воздушное судно лихо теряет высоту и совершает вынужденную посадку на одном из главных бульваров столицы Румынии — у площади Шарля де Голля. В результате жёсткой посадки вертолёт сбил два фонарных столба и еле избежал столкновения с автомобилями, которые стояли в пробке. Видно, что также были незначительно повреждены несколько машин.







