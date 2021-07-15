Вертолёт ВВС США аварийно сел в центре Бухареста прямо на дорогу
Боевая машина приземлилась, повалив фонарные столбы и еле избежав столкновения с автомобилями, стоявшими в пробке.
Фото © Facebook / Aeronews
Вертолёт ВВС США совершил аварийную посадку в центре Бухареста, повалив два фонарных столба. Видео © Facebook / Aeronews
В Бухаресте американский военный вертолёт Black Hawk совершил аварийную посадку во время репетиции Дня авиации, который отмечают в Румынии 20 июля. Видео с места происшествия опубликовано на страничке Aeronews в "Фейсбуке".
На кадрах видно, что воздушное судно лихо теряет высоту и совершает вынужденную посадку на одном из главных бульваров столицы Румынии — у площади Шарля де Голля. В результате жёсткой посадки вертолёт сбил два фонарных столба и еле избежал столкновения с автомобилями, которые стояли в пробке. Видно, что также были незначительно повреждены несколько машин.
Как сообщает портал digi24.ro, сейчас на месте происшествия работает румынская полиция, которая совместно с американской комиссий определит причину случившегося. Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Коми легкомоторный самолёт сел прямо на дорогу из-за проблем с двигателем. Воздушное судно, на борту которого находилось два человека, вылетело с аэродрома города Печоры.
Комментариев: 0