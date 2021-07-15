НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вертолёт ВВС США аварийно сел в центре Бухареста прямо на дорогу

Боевая машина приземлилась, повалив фонарные столбы и еле избежав столкновения с автомобилями, стоявшими в пробке.

15 июля, 11:33

Фото © Facebook / Aeronews

Вертолёт ВВС США совершил аварийную посадку в центре Бухареста, повалив два фонарных столба. Видео © Facebook / Aeronews

В Бухаресте американский военный вертолёт Black Hawk совершил аварийную посадку во время репетиции Дня авиации, который отмечают в Румынии 20 июля. Видео с места происшествия опубликовано на страничке Aeronews в "Фейсбуке".

На кадрах видно, что воздушное судно лихо теряет высоту и совершает вынужденную посадку на одном из главных бульваров столицы Румынии — у площади Шарля де Голля. В результате жёсткой посадки вертолёт сбил два фонарных столба и еле избежал столкновения с автомобилями, которые стояли в пробке. Видно, что также были незначительно повреждены несколько машин.

  • Фото © Facebook / Aeronews
    Фото © Facebook / Aeronews
  • Фото © Facebook / Aeronews
    Фото © Facebook / Aeronews
  • Фото © Facebook / Aeronews
    Фото © Facebook / Aeronews
  • Фото © Facebook / Aeronews
    Фото © Facebook / Aeronews

Фото © Facebook / Aeronews

1 / 4

Как сообщает портал digi24.ro, сейчас на месте происшествия работает румынская полиция, которая совместно с американской комиссий определит причину случившегося. Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.

Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку в Подмосковье

Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку в Подмосковье

Ранее сообщалось, что в Коми легкомоторный самолёт сел прямо на дорогу из-за проблем с двигателем. Воздушное судно, на борту которого находилось два человека, вылетело с аэродрома города Печоры.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Сбежавший после жёсткой посадки пилот вертолёта задержан спустя пять дней

9 июля, 06:48

Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Беринговым морем

сегодня в 05:51
Life

Жительница Бурятии привезла годовалого сына к бабушке, а вечером нашла его изрезанное тело

сегодня в 11:38

В Госдуме раскрыли подробности проекта о штрафах за выброшенных питомцев

сегодня в 11:23

Бывший футболист "Челси", "Реала" и "Баварии" Арьен Роббен завершил карьеру

сегодня в 11:19

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1