Западным странам необходимо оставить Украину в покое, в противном случае может начаться война. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин.

Он считает, что Незалежная оказалась в опасном положении из-за государственного переворота, который был организован США. Кроме того, эксперт отмечает, что коллапсу в управлении соседним государством поспособствовали напряжённые отношения между Москвой и Киевом.

"Если Европа продолжит поддерживать её, то будет война. Им давно нужно оставить Украину в покое и потихонечку убраться оттуда, потому что она им не принадлежит, это зона стратегических интересов России, это буферная зона и должна быть нейтральной страной. Им (коллективному Западу. — Прим. Лайфа) надо оттуда убраться, чтобы не потерять лицо", — пояснил специалист.

Если лидеры европейских государств действительно не хотят войны, то наконец "начнут заниматься своими вещами", считает Коровин. В свою очередь, глава США Джо Байден, по словам собеседника, уже давно понял, что любое его действие приближает Запад к войне с Россией.