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Политолог объяснил, с чем связана потеря Западом интереса к Украине

Если Европа продолжит поддерживать Незалежную, то будет война, считает эксперт. По его словам, американский лидер Байден уже уяснил это.

15 июля, 11:13
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Maidan_Nezalezhnosti2.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Западным странам необходимо оставить Украину в покое, в противном случае может начаться война. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин.

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Он считает, что Незалежная оказалась в опасном положении из-за государственного переворота, который был организован США. Кроме того, эксперт отмечает, что коллапсу в управлении соседним государством поспособствовали напряжённые отношения между Москвой и Киевом.

"Если Европа продолжит поддерживать её, то будет война. Им давно нужно оставить Украину в покое и потихонечку убраться оттуда, потому что она им не принадлежит, это зона стратегических интересов России, это буферная зона и должна быть нейтральной страной. Им (коллективному Западу. — Прим. Лайфа) надо оттуда убраться, чтобы не потерять лицо", — пояснил специалист.

Если лидеры европейских государств действительно не хотят войны, то наконец "начнут заниматься своими вещами", считает Коровин. В свою очередь, глава США Джо Байден, по словам собеседника, уже давно понял, что любое его действие приближает Запад к войне с Россией.

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Ранее экс-представитель НАТО в России Гарри Табах объяснил, почему Украина оказалась в опасном положении. Он считает, что плачевное состояние в Незалежной наблюдается во всех сферах, включая не только военную, но также политическую и экономическую. По словам Табаха, некоторым лидерам европейских государств выгоден сценарий, при котором Незалежная "пропадает с радаров".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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