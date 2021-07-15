Захарова: США пытаются применить на Кубе алгоритм цветных революций

США пытаются применить на Кубе алгоритм цветных революций, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что Вашингтон целенаправленно проводил "стратегию удушения этой страны, дискриминации её народа и разрушения экономики". Причём все эти меры ужесточились в период пандемии, когда государствам важно наоборот сплотить усилия, подчёркивает Захарова.

"Логика здесь проста. Она уже многократно апробировалась Вашингтоном в разных ситуациях, но всё в одном и том же преломлении — инспирировании цветных революций по отношению к неугодным режимам. Сначала применительно к ним вводятся санкции, создаются или привносятся извне искусственные, но отягощающие социально-экономическую ситуацию проблемы. На этой основе провоцируется напряжение, разжигаются антиправительственные настроения. И когда накапливается "критическая масса", вся вина возлагается на национальное правительство... Тот же алгоритм пытаются сейчас применить к Кубе", — отметила она.

Захарова заявила, что действия Вашингтона по отношению к Гаване — это очередная политическая постановка, пример практики "двойных стандартов". В связи с этим Москва призывает США избавиться от лицемерия и "двойного дна" в политике и не вмешиваться в дела суверенного государства.

"Дать кубинцам, их правительству и народу самим разобраться в происходящем и решить свою судьбу... А если в Вашингтоне действительно озабочены гуманитарной ситуацией на Кубе и хотят чем-то помочь простым кубинцам, то начинать надо с себя — с того, чтобы отменить блокаду, изначально отвергаемую всем мировым сообществом", — добавила дипломат.

Напомним, в воскресенье, 11 июля, на Кубе вспыхнули первые за много лет акции протеста. Демонстранты вышли на улицы восьми городов, в том числе столицы Гаваны. Они потребовали свободных выборов и решения социальных проблем. В связи с этим президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов выйти на улицы и противостоять возможным провокациям против действующих властей. По словам политика, сегодня "гуманитарной интервенции" требуют те, кто всегда поддерживали блокаду и служили наёмниками империи янки".