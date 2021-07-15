"Единая Россия" предложила отправить в оздоровительные лагеря детей медиков из красных зон

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым предложил организовать отдых в оздоровительных лагерях для детей медиков, которые трудятся в красных зонах ковидных больниц. Информация опубликована на сайте партии. Как отмечается, реализация инициативы позволит 11 тысячам несовершеннолетних отдохнуть в здравницах Краснодарского и Приморского края, а также Крыма.

"Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения. Сейчас идёт ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объёмы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства", — заявил Турчак.

По его словам, в 2020 году партия выступала с инициативой о разработке спецпрограммы по организации отдыха для тех детей, чьи родители работают в красных зонах. Инициатива была отправлена в правительство, таким образом удалось организовать путёвки для более чем тысячи детей.