"Единая Россия" предложила отправить в оздоровительные лагеря детей медиков из красных зон
Инициатива касается и детей из семей, оказавшихся в зоне ЧС. Рассматривается возможность снятия ограничений по объёмам загрузки лагерей и введения специальных квот.
Фото © ТАСС / Валерий Матыцин
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым предложил организовать отдых в оздоровительных лагерях для детей медиков, которые трудятся в красных зонах ковидных больниц. Информация опубликована на сайте партии. Как отмечается, реализация инициативы позволит 11 тысячам несовершеннолетних отдохнуть в здравницах Краснодарского и Приморского края, а также Крыма.
"Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения. Сейчас идёт ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объёмы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства", — заявил Турчак.
По его словам, в 2020 году партия выступала с инициативой о разработке спецпрограммы по организации отдыха для тех детей, чьи родители работают в красных зонах. Инициатива была отправлена в правительство, таким образом удалось организовать путёвки для более чем тысячи детей.
Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что с 1 августа курортам разрешат принимать не привитых от ковида туристов, которые готовы поставить вакцину в течение трёх дней по прибытии на отдых. Сейчас гостей в отели края заселяют только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.
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