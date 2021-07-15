НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На теле алтайского участкового нашли колото-резаное ранение

А на лице погибшего следователи заметили признаки асфиксии. С подозреваемым проводятся оперативные мероприятия. Задержанный рецидивист пока не сознался в причастности к расправе.

15 июля, 10:45

На теле капитана полиции Владислава Неудахина, который сегодня утром был найден в сожжённой дотла служебной машине, правоохранители обнаружили колото-резаное ранение в шею. Как Лайфу сообщил источник, обнаружены также признаки, характерные для асфиксии.

Как отметили в Следкоме, в настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и криминалисты. С подозреваемым проводятся следственно-оперативные мероприятия. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По нашим данным, задержанный рецидивист пока не сознался в причастности к произошедшему.

Лайф восстановил хронологию убийства участкового на Алтае

Лайф восстановил хронологию убийства участкового на Алтае

Как уже сообщал Лайф, вечером 14 июля полицейский отправился в посёлок Гоньба, чтобы вручить повестку ранее судимому за убийство 57-летнему Владимиру Ш. О пропаже правоохранителя сообщила его супруга, когда тот не вернулся домой с работы. Уже утром в трёх километрах от села Гоньба был найден сгоревший служебный автомобиль, а внутри салона находилось тело полицейского с признаками насильственной смерти.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1