На теле алтайского участкового нашли колото-резаное ранение

На теле капитана полиции Владислава Неудахина, который сегодня утром был найден в сожжённой дотла служебной машине, правоохранители обнаружили колото-резаное ранение в шею. Как Лайфу сообщил источник, обнаружены также признаки, характерные для асфиксии.

Как отметили в Следкоме, в настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и криминалисты. С подозреваемым проводятся следственно-оперативные мероприятия. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По нашим данным, задержанный рецидивист пока не сознался в причастности к произошедшему.