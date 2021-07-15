На теле алтайского участкового нашли колото-резаное ранение
А на лице погибшего следователи заметили признаки асфиксии. С подозреваемым проводятся оперативные мероприятия. Задержанный рецидивист пока не сознался в причастности к расправе.
На теле капитана полиции Владислава Неудахина, который сегодня утром был найден в сожжённой дотла служебной машине, правоохранители обнаружили колото-резаное ранение в шею. Как Лайфу сообщил источник, обнаружены также признаки, характерные для асфиксии.
Как отметили в Следкоме, в настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и криминалисты. С подозреваемым проводятся следственно-оперативные мероприятия. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По нашим данным, задержанный рецидивист пока не сознался в причастности к произошедшему.
Как уже сообщал Лайф, вечером 14 июля полицейский отправился в посёлок Гоньба, чтобы вручить повестку ранее судимому за убийство 57-летнему Владимиру Ш. О пропаже правоохранителя сообщила его супруга, когда тот не вернулся домой с работы. Уже утром в трёх километрах от села Гоньба был найден сгоревший служебный автомобиль, а внутри салона находилось тело полицейского с признаками насильственной смерти.
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